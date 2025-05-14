為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    30公升窖藏金門高粱16年後打開剩10CC 婦人求償未舉證敗訴

    窖藏金門高粱酒在市面上相當搶手。圖中人物與本新聞事件無關。（資料照）

    窖藏金門高粱酒在市面上相當搶手。圖中人物與本新聞事件無關。（資料照）

    2025/05/14 08:01

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕黃姓婦人16年前以5萬元價格，向李男購買金門酒廠的30公升窖藏高粱酒，沒想到去年3月家中喜慶打開宴客，竟只剩下10CC，怒告酒廠與李男需連帶賠償5倍懲罰性賠償共25萬元，然而新竹地院審理認為，依法黃女只能向出賣人即李男求償，且黃女無法證明當時李男保證該酒為窖藏3年的高梁酒，或明知未窖藏3年仍騙她，最後判決駁回黃女之訴。

    黃女說，98年在李男商行以5萬元購買30公升窖藏優質金門高梁酒一罈，當時李男宣稱該酒係放在金門經武坑道內窖藏3年的窖藏高梁酒。然去年3月黃女家中喜慶打開酒時，卻僅剩約10CC。在苗栗縣消費爭議調解委員會調解時，金門酒廠公司代表表示該酒必須窖藏3年才可出貨，並會附上窖藏3年證書，然該酒並無此證書，黃女質疑金門酒廠廣告不實，應與李男負連帶賠償責任。為此黃女請求連帶賠償5倍懲罰性賠償金共25萬元。

    金門酒廠則說97年產製批售該酒，窖藏地點在金門縣經武坑道，每罈酒品均附有吊牌卡片，猶如酒品之身分證。而如酒品在窖藏坑道未滿3年即被提領，酒廠不發給窖藏證書。至於當時賣酒給黃女的李男則從未出庭。

    法官認為，物之瑕疵擔保責任請求對象，僅限於出賣人即本案的李男，黃女不得憑此對金門酒廠主張權利。

    此外，本案應由主張權利存在的黃女負舉證責任，然而黃女對於與李男買賣交易的過程，並未提出任何證據，證明李男保證該酒為窖藏3年的高梁酒，或明知未窖藏3年仍騙她等事實，且法官訊問時，黃女坦承「當時購買的時候，並未保證有窖藏3年」等語。最後法官判決駁回黃女之訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播