30公升窖藏金門高粱16年後打開剩10CC 婦人求償未舉證敗訴

窖藏金門高粱酒在市面上相當搶手。圖中人物與本新聞事件無關。（資料照）

2025/05/14 08:01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕黃姓婦人16年前以5萬元價格，向李男購買金門酒廠的30公升窖藏高粱酒，沒想到去年3月家中喜慶打開宴客，竟只剩下10CC，怒告酒廠與李男需連帶賠償5倍懲罰性賠償共25萬元，然而新竹地院審理認為，依法黃女只能向出賣人即李男求償，且黃女無法證明當時李男保證該酒為窖藏3年的高梁酒，或明知未窖藏3年仍騙她，最後判決駁回黃女之訴。

黃女說，98年在李男商行以5萬元購買30公升窖藏優質金門高梁酒一罈，當時李男宣稱該酒係放在金門經武坑道內窖藏3年的窖藏高梁酒。然去年3月黃女家中喜慶打開酒時，卻僅剩約10CC。在苗栗縣消費爭議調解委員會調解時，金門酒廠公司代表表示該酒必須窖藏3年才可出貨，並會附上窖藏3年證書，然該酒並無此證書，黃女質疑金門酒廠廣告不實，應與李男負連帶賠償責任。為此黃女請求連帶賠償5倍懲罰性賠償金共25萬元。

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金門酒廠則說97年產製批售該酒，窖藏地點在金門縣經武坑道，每罈酒品均附有吊牌卡片，猶如酒品之身分證。而如酒品在窖藏坑道未滿3年即被提領，酒廠不發給窖藏證書。至於當時賣酒給黃女的李男則從未出庭。

法官認為，物之瑕疵擔保責任請求對象，僅限於出賣人即本案的李男，黃女不得憑此對金門酒廠主張權利。

此外，本案應由主張權利存在的黃女負舉證責任，然而黃女對於與李男買賣交易的過程，並未提出任何證據，證明李男保證該酒為窖藏3年的高梁酒，或明知未窖藏3年仍騙她等事實，且法官訊問時，黃女坦承「當時購買的時候，並未保證有窖藏3年」等語。最後法官判決駁回黃女之訴。

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