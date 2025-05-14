桃園新屋鐵皮倉庫暗夜全面燃燒 消防徹夜打火

桃園市新屋區東興路2段的鐵皮倉庫，昨晚11點多不明原因發生火災，大量濃煙不斷竄出，全面燃燒。（記者黃政嘉攝）

2025/05/14 06:03

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市新屋區東興路2段1529號的鐵皮倉庫昨晚（13日）11點多不明原因發生火災，暗夜中不斷竄出大量濃煙，熊熊燃燒，現場5家承租業者受影響，幸無人員受困、受傷，消防在現場佈水線灌救，也動用救災機器人前進火場射水，火勢已於凌晨0點28分控制，但仍徹夜持續撲滅殘火，詳細火災發生原因還待調查釐清。

桃園市消防局第二大隊永安分隊指出，昨晚11點28分獲報，隨即前往救災，該工廠為地上1層鐵皮建物，起火層第1層，消防人員60名、消防車25輛、救護車2輛。

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5家承租倉儲空間的業者，包含電子產品、玻璃、有機肥、五金商行、冷凍倉儲，其中，五金業者鄭先生受訪表示，昨晚10點多還在工廠內洗澡，洗完進房間後，11點半接到冷凍倉儲業者電話，他才趕緊跑出來，好險當時還沒燒起來，順利自行脫困。

消防動用救災機器人於火場射水。（記者黃政嘉攝）

倉庫火勢凌晨0點28分控制，整間倉儲仍冒煙不斷。（記者黃政嘉攝）

桃園市新屋區東興路2段1529號的鐵皮倉庫，昨晚11點多不明原因發生火災。（讀者提供）

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