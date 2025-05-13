桃園青埔塔吊操作員墜6米懸掛塔節送醫不治 勞檢處下令停工

桃園青埔集合住宅新建工程塔吊操作手墜落6公尺、懸掛在塔節上。（桃市府勞動檢查處提供）

2025/05/13 23:15

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢青埔地區永裕路、青溪段的一處集合住宅新建工程，今（13）日上午9點41分發生工安意外，一名60歲廖姓塔吊操作手，於工地進場後欲登上18層從事塔吊操作，在上工過程、爬塔節時因不明原因不慎墜落，整個人懸掛在塔節中（目視墜落高度約6公尺），工地人員馬上通報救護車及消防隊，後續因消防隊無法救援，待等特殊搜救隊進場救援，費了九牛二虎之力，於近午救出廖男。

據了解，廖男從塔節中被救下時外科OCHA（已無呼吸心跳），經救護車送醫，到院急救30分鐘後，於中午12點55分宣告死亡。

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市府勞動檢查處下午接獲通報，立即派員至現場實施職災調查，初步認定此案是因作業時未確實使用安全帶及安全帽，致勞工攀爬上塔吊時重心失穩墜落懸掛在塔節中，造成此一重大職業災害，後續將依重大職業檢查處理要點規定辦理。

勞動檢查處官員晚間表示，為避免災害擴大，勞檢處已通知工地部分停工，針對塔吊作業及其場所停工，待事業單位提復工計畫，經勞檢處審查核准後始可復工；有關罹災家屬慰撫，將勞工基本資料表移請勞動局人員協助後續罹災者家屬服務。

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