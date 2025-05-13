色男偷拍同居女友4個女兒不雅照 分手6年半後引爆下場曝

宜縣一名楊姓水果送貨員，偷拍同居女友4個女兒洗澡及房內裸體影像，一審判有期徒刑1年。（情境照）

2025/05/13 22:32

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣46歲楊姓水果送貨員，與女友阿芬（化名）同居期間，竟偷拍阿芬4個女兒洗澡及房內裸體影像，2人分手6年半後，林男把畫面傳給阿芬小女兒，全家才知被偷拍，憤而報警提告。一審判楊男有期徒刑1年，可易科36萬元罰金。

判決指出，楊姓男子與阿芬在2015年7月到2017年1月期間是男女朋友關係，阿芬4個女兒也同住在羅東租屋處，楊男未獲當事人同意，使用有數位錄影功能的電子設備竊錄4姊妹身體隱私部位，案發當時，小女兒仍就讀國中，屬於12歲以上未滿18歲的少年。

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阿芬的大女兒、二女兒、三女兒，均在浴室洗澡時被楊男偷拍，小女兒則在房內上衣往上掀時被拍到裸露胸部畫面，4人遭竊錄影像包括照片與影片，偷拍時間介於2015年10月到2016年間。

楊男跟阿芬在2017年1月分手，相隔6年半後，即2023年9月某天，楊男透過臉書通訊軟體MESSENGER，用暱稱「楊X毛」傳送昔日偷拍4姊妹私密部位影像給阿芬小女兒，附帶「我剛剛上情色網站…怎麼有你們全家人的影片」文句。阿芬母女看到畫面後氣炸了，向警方報案，警詢後移送法辦，檢方查出楊男涉案，全案偵結起訴。

楊男接受調查時否認有竊錄四姊妹身體隱私部位。但被害人指稱，案發時租屋處只有楊男、媽媽、4姊妹及年幼胞弟同住，胞弟有沒拍攝工具，一口咬定是楊男所為。

宜蘭地方法院合議庭審酌被害人證述、臉書帳號、登入紀錄、傳送影像等事證，認定楊男犯行明確，應依法論罪科刑。楊男對阿芬大女兒、二女兒、三女兒的偷拍行為，犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，至於偷拍當年仍未成年的小女兒，犯成年人故意對少年犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，應執行有期徒刑1年，得易科罰金。可上訴。

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