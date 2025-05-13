柯文哲為李文宗叫屈喊「冤獄」：檢方要押我就押 其他人可以先放了

台北地方法院審理京華城案，提訊、傳喚前台北市長柯文哲。（記者廖振輝攝）

2025/05/13 22:46

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，今天開庭繼續詰問證人、鼎越開發前董事長朱亞虎，他對於前台北市長柯文哲是否與沈慶京會面時、與台北市議員應曉薇通話時討論京華城案，都證稱不在場、知情、是自己的臆測，推翻自己於偵查期間的說詞，連李文宗沒當過市長辦公室主任都稱不知道。柯文哲發言哽咽為李文宗叫屈說，李文宗只因收到朱亞虎的簡訊，回覆感謝，就被羈押至今，「根本是冤獄」，柯文哲認為，法官應該要讓李文宗交保。

詰問結束後，受命法官繼續進行柯文哲聲請傳喚證人的準備程序，柯文哲的律師聲請傳喚20名證人，檢方請求傳喚5人。法官接著與檢、辯安排訊問證人的時間，柯文哲的律師要求每位證人至少須主詰問兩個小時，法官提醒，這樣可能會拖遲審理時程，可能連預備庭期都不夠用，例如今天詰問的朱亞虎，原本只安排1.5小時，實際詰問卻花了兩個整日庭期。

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柯文哲回說，「我已經被押9個月了，我寧可知道真相，要問清楚」，他又稱，「你們（檢方）只是要押我，要押就押，其他的人可以先放了，連李文宗都收押，太過分了」，他認為，聽了這兩天朱亞虎的作證內容，法官應該要讓李文宗交保，李文宗只是禮貌性地回訊息，感謝朱亞虎等人捐贈政治獻金給民眾黨，就要被關9個月，一直關到今天。

柯文哲說，朱亞虎的捐款簡訊根本不是只傳給李文宗，而是傳給3個人，另2人是前市長辦公室主任蔡壁如、民眾黨祕書長張哲揚，且當時李文宗早已離開市政府蚌台北捷當董事長，沒參與京華城案決策，也沒經手民眾黨財務，檢察官隱匿這些事實，只起訴和收押李文宗，「顯然李文宗根本是冤獄」。

對於朱亞虎證詞，沈慶京說，他給朱亞虎300萬獎金，是要慰勞威京同仁的辛苦，雖然京華城該拿到的12萬平方公尺樓地板面積不見了，同仁的努力功敗垂成，但他還是決定發獎金，與行賄沒有關係，且京華城案對他而言根本無利可圖，他為何要行賄？柯文哲也從未暗示過他要收錢。

沈慶京說，2020年2月20日，朱亞虎看到他從市長辦公室走出來時滿面笑容，但並不知道他和柯文哲在裡面到底談了什麼，如果他真要和柯文哲談京華城，早就講了，為何要拖好幾年才講？

李文宗也對與朱亞虎對傳的簡訊有意見，他語氣激動地說，因為一封與210萬捐款有關的簡訊，讓他跌入萬丈深淵、承受不可承受之重。京華城案的事他毫無所悉、沒有參與，檢方僅憑一通簡訊就臆測他收賄，「現在的已知，是我當年的未知」，檢方不能用情境推測犯罪。

李文宗說，朱亞虎是他唯一接觸過與京華城案有關的人，但對於當時身為市政顧問的他而言，朱亞虎只是市府的一個客人，他只是以禮相待，朱亞虎也從未向他提過京華城案，平常更少有簡訊往來，朱亞虎傳了那通簡訊後，也沒再與他聯繫，「我沒收賄，也沒當過民眾黨財務長」。

應曉薇也感謝朱亞虎今天的證詞，證明她沒有亂花威京集團的錢去國外旅遊，她是帶一群孤兒出國訪問。

而朱亞虎作證完畢離庭前，轉身向旁聽民眾和各律師團行舉手禮。

台北地方法院審理京華城案，威京集團主席沈慶京。（記者廖振輝攝）

台北地方法院審理京華城案，提訊、傳喚國民黨台北市議員應曉薇。（記者廖振輝攝）

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