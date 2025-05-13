5/13 今彩539頭獎開1注！ 800萬獎落高雄

今晚（13日）開獎的第114000052期大樂透頭獎摃龜，第114000117期今彩539頭獎則開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/05/13 22:13

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕5月13日開獎的第114000117期今彩539頭獎開出1注，由高雄市大樹區中興北路8號1樓「正旺商行」開出；第114000052期大樂透頭獎則摃龜。

第114000052期大樂透中獎號碼「01、23、29、41、45、49，特別號：24」。頭獎頭獎摃龜；貳獎1注中獎，每注可得180萬1733元；參獎共36注中獎，每注可得5萬3898元；肆獎共64注中獎，每注可得1萬9489元；伍獎共1424注中獎，每注可得2000元；陸獎共1892注中獎，每注可得1000元；柒獎共1萬9908注中獎，每注可得400元；普獎共2萬5928注中獎，每注可得400元。

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第114000052期49樂合彩中獎號碼為「01、23、29、41、45、49」。四合共1注中獎，每注可得20萬元；三合共60注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2603注中獎，每注可得1250元。

第114000117期今彩539中獎號碼為「04、10、20、23、29」。頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共180注中獎，每注可得2萬元；參獎共6263注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1709注中獎，每注可得50元。

第114000117期39樂合彩中獎號碼為「04、10、20、23、29」。四合摃龜；三合共148注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8381注中獎，每注可得1125元。

第114000117期3星彩中獎號碼為「060」。壹獎共39注中獎，每注可得5000元。

第114000117期4星彩中獎號碼為「7148」。壹獎共11注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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