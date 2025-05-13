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    又見行人地獄！金門男斑馬線遭機車撞擊 傷重昏迷後送台灣治療

    金門男子行走行人穿越道時遭機車撞擊，陷入昏迷，消防人員據報到場施予包紮、急救。（讀者提供）

    金門男子行走行人穿越道時遭機車撞擊，陷入昏迷，消防人員據報到場施予包紮、急救。（讀者提供）

    2025/05/13 22:08

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局金城分局今天表示，1名男子12日由「家樂福」大賣場前行走於行人穿越道要穿越伯玉路，遭機車騎士撞個正著，導致行人頭部、左胸及左腳骨折，陷入昏迷，由於傷勢嚴重，已經以醫療專機後送台灣本島治療。

    金城分局表示，金寧鄉伯玉路2段家樂福前路段，12日下午接近6點發生1起交通事故，1名機車騎士沿伯玉路由金城鎮往瓊林方向行駛，與家樂福賣場前沿行人穿越道要穿越伯玉路的男子發生碰撞，造成行人頭部、左胸及左腳骨折，現場留下一灘血跡，機車騎士左側手腳擦挫傷，2人都由救護車送衛福部金門醫院進一步治療，經現場對該機車騎士實施酒測，無酒駕情形，肇事原因有待釐清。行人由於傷勢嚴重，已由專機後送台灣本島。

    台灣長期發生多起行人於行人穿越道遭車輛撞擊的交通事故，招致「行人地獄」惡名，縣警局也多次列為重點查察項目，未來地區仍發生此憾事，也因此引發關注。

    金城分局長朱政憲強調，駕駛人和行人都應共同遵守交通法規，駕駛人尤應注意「行人路權」，汽機車駕駛人行經沒有號誌的路口，須減速並確認無行人通行後，才可通過。

    金門男子行走斑馬線遭機車撞擊。（讀者提供）

    金門男子行走斑馬線遭機車撞擊。（讀者提供）

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