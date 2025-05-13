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    新地主告廟方討地贏了 桃園大溪一德里心田宮土地公廟拆了

    因為新地主告廟方討地贏了！桃園大溪一德里心田宮土地公廟被強制拆了。（民眾提供）

    因為新地主告廟方討地贏了！桃園大溪一德里心田宮土地公廟被強制拆了。（民眾提供）

    2025/05/13 20:48

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區一德里心田宮（土地公廟）土地，原是大溪一名已故羅姓老師所有，當初也同意給土地公修建，後來羅老師往生後，其土地及房子幾度易主也都相安無事，約兩年多前該土地再賣給現有的地主，現有地主主張土地公佔用到他的土地告上法院要求拆屋還地，判決結果地主勝訴，地主日前在警方戒護下雇工強制拆除土地公廟。

    據了解，一德里民從前年起曾多次出面和地主協調未果，如今土地公廟被強制拆除，包括土地公神尊、香爐等祭祀用品只能暫時移駕並供奉在一旁的舞台，這兩天適逢初15、16，前往拜土地公的人潮多，信眾對於土地公廟被拆議論紛紛，當得知是新地主討地告贏了，也只能克難排隊拜拜祈福。

    一德里里長呂理民今（13）日無奈表示，為了不讓土地公流落臨時舞台上，有里民提議先購買簡易一體成型的土地公廟或另外覓購土地建廟，不過目前仍未達成共識也未覓得合適地點，這些細節未來都要擲筊 請示土地公。

    這兩天適逢初15、16，前往拜土地公的人潮多，信眾見沒了土地公廟，只能克難在舞台上拜拜祈福。（民眾提供）

    這兩天適逢初15、16，前往拜土地公的人潮多，信眾見沒了土地公廟，只能克難在舞台上拜拜祈福。（民眾提供）

    這兩天適逢初15、16，前往拜土地公的人潮多，信眾見沒了土地公廟，只能克難在舞台上拜拜祈福。（民眾提供）

    這兩天適逢初15、16，前往拜土地公的人潮多，信眾見沒了土地公廟，只能克難在舞台上拜拜祈福。（民眾提供）

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