彰化人都不知道的「佛系拖吊」 彰警獨創半路攔到車一律放行

彰化縣警局獨創的「佛系拖吊」，民眾半路攔到車一律放行，但仍有許多彰化人不知道。（資料照）

2025/05/13 21:13

〔記者湯世名／彰化報導〕還有很多彰化人不知道！現行六都警察局拖吊違規停車車輛，儘管車主已到場，依規定車輛拖上拖吊車不予放行，彰化縣警局獨創「佛系拖吊」，在拖吊上架駛離前民眾還可以要求放車，且在進入拖吊場前半途攔到拖吊車，一律放車，只告發違停，不收拖吊及保管費，給民眾方便，實施13年來甚少傳出拖吊糾紛。

彰化縣以往警方在對違規停車的汽、機車實施拖吊作業時，只要警方發現有車輛違規停車，不必鳴笛警示也不廣播，直接拖走。 此外，違停車輛一旦掛上拖吊車並駛離現場，就沒有通融的餘地，就算車主趕到場攔車也沒用，違停車輛一律被拖往保管場，車主不僅要被處600元以上1200元以下罰鍰，還得自付拖吊移置費汽車800元、機車100元，以及車輛保管費汽車每日100元、機車每日50元。

請繼續往下閱讀...

由於過去警方拖吊作業時沒有先鳴笛再拖車，引來不少民怨，僅違規臨停數分鐘就要面臨上千元罰鍰，常見車主與警方在街頭爭論得面紅耳赤，甚至抨擊警方搶錢。

縣警局交通隊從2012年起，修訂《彰化縣違規車輛拖吊保管場移置保管車輛工作重點及注意事項》，亦即拖吊車上架駛離之前，須現場先鳴警報器1至3聲，提醒車主有緩衝時間取車，若未見車主出現再拖車。在黏貼封條、錄影或拍照後，拖吊上架，若未離開現場而車主到場即放行，並開立違規單舉發；若已離開現場，車主於拖吊車進入保管場前攔到車，也「從寬認定」，一律放車。

縣警局交通表示，有部分縣市警局來觀摩並跟進實施，不過目前六都與大部分縣市警局拖吊作業規定，已移離違規停車位置的車輛，不得依車主請求而停止及放行。

彰化縣警局獨創「佛系拖吊」，在拖吊上架駛離前民車主可以要求放車，頗為彈性。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法