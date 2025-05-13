虐死剴剴保母劉彩萱判無期徒刑 網路媽媽群：改革不會止步

剴剴網路媽媽群關注遭保母虐死的男童剴剴一案，發起凱道「終結兒虐．陪你長大」護兒集會行動，六大訴求要求社會及制度改革。（資料照）

2025/05/13 20:04

〔記者吳柏軒／台北報導〕1歲10個月大男童剴剴遭劉姓保母姊妹虐死，台北地院今（13日）宣判姊姊劉彩萱無期徒刑、妹妹劉若琳18年；關注本案的「剴剴網路媽媽群」說，對妹妹量刑遺憾，但尊重司法判決，並強調改革不會止步，社政、司法體系徹底檢討，才能真正杜絕下一個悲劇。

剴剴網路媽媽群指出，無論如何判決，都無法改變剴剴離世的事實，然而，該案讓社會聽見了孩子的哭聲，喚醒了更多人對兒童安全的關注，司法也給出了基本的回應，這是台灣社會共同努力的成果。但後續仍有二審、三審程序，將持續關注。

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剴剴網路媽媽群認為，堅守第一線，守護每一個孩子的名字，確保這場由孩子生命換來的警鐘，不會隨著時間被遺忘。我們相信，唯有從社政、司法等體制面徹底檢討、改革，才能真正杜絕下一個悲劇。

針對社會部分聲音將不滿情緒指向國民法官與職業法官，剴剴網路媽媽群也強調，國民法官制度尚在起步階段，他們與你我一樣，都是願意走進法庭、承擔壓力、用心傾聽的普通人，改革的目標是制度，而非將仇恨錯置在個人身上。

最後，剴剴網路媽媽群感謝關心剴剴案的民眾，感謝法官與國民法官願意傾聽社會的心聲、孩子的心聲，也傾聽我們這群媽媽的心聲。因為有你們的關注，這條走在改革路上的艱難旅程，才有機會被看見、被延續。剴剴的生命不該被遺忘，這場行動也不會停下來。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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