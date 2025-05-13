三聯徐少東失聯 最高檢責請雄檢查明

三聯集團負責人兼中華致公黨副主席徐少東。（最高檢提供）

2025/05/13 20:15

〔記者王定傳／台北報導〕三聯集團負責人兼中華致公黨副主席徐少東傳出失聯，最高檢今表示，已責請高雄地檢署查明，雄檢則組成專案小組追查徐少東未報到緣由及行蹤，並通知外交部領事事務局廢止及註銷護照，以防止徐逍遙海外；最高檢並呼籲，近期發生多件因未實施科技設備監控致重大刑案犯人脫逃，嚴重影響司法威信，若有重大犯罪被告於審理中未准予羈押，檢察官應促請法院命實施科技設備監控，避免被告脫逃。

最高檢指出，徐少東涉犯銀行法非法經營銀行業務罪，未扣案犯罪所得高達19億4千餘萬元，經高雄高分院於2024年7月判刑12年，併科罰金1億元，案件現上訴最高法院審理中。

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最高檢指出，徐少東涉銀行法犯行，雄檢偵辦期間向法院聲押徐獲准，起訴審理後，地院裁定徐少東4千萬元交保，並命限制住居、出境、出海及每週一向派出所報到，怎料，徐少東本週一（12日）未向派出所報到，雄檢已指派檢察官林恆翠指揮組成專案小組，追查徐少東未報到緣由及行蹤，以澄清國人疑慮；同時通知有關單位加強限制出境及出海等境管措施。

最高檢表示，近期接連發生重大經濟罪犯如前「連一鮑魚」董事長鍾文智、徐少東等於諭知交保停止羈押後，未同時施以科技設備監控，致發生脫逃情形，國人至為重視；最高檢呼籲，重大犯罪被告於審理中若未准予羈押，檢察官應促請法院命實施科技設備監控，避免被告脫逃。

最高檢察署並呼籲，徐少東儘速到案，面對司法審判。同時籲請國人：切勿藏匿徐少東或使之隱避，如涉犯刑法藏匿人犯罪，最重可處2年有期徒刑；如知悉徐少東行蹤或所在者，請踴躍提供相關情資，協助司法人員儘速將之拘提到案，以確保審理程序進行，維護司法威信。

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