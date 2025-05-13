台中市每天被騙3416萬 警找「高接觸服務業」識詐揭5種車手模樣

台中市第一分局找來小吃店、KTV業者，由分局長尤啓南主持強化識詐宣導座談。（警方提供）

2025/05/13 19:03

〔記者許國楨／台中報導〕詐騙猖獗，根據統計，今年截至4月底，全台警方受理詐騙案已5萬6000多件，財損高達303億元，台中市占了8000多件、財損41億，第一分局昨天邀集轄內小吃店及KTV等「高接觸服務業」業者座談，透過實務案例分析向客人宣導反詐，同時也提到車手五大特癥，籲業者多加留意，提供關鍵線索予警方查緝。

座談會由分局長尤啓南主持，詳細解析當前重要打詐工作，根據165「打詐儀錶板」數據顯示，今年1至4月，全國警察機關受理案件數為5萬6497件，總計財損金額約303.6億元，而台中市警局共15個分局所受理詐欺案件中，計有8069件，總計財損金額約41.1億元。

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分局（中西區）1到4月累計受理418件，總計財損金額約3.4億元，若換算，台中市1到4月每日遭詐騙平均67件，每日財損3416萬元，而中區、西區部分是老舊城鎮，分析遭詐被害人發現有一大比例是中高齡民眾，常因上網尋找二度就業機會，卻不小心落入求職詐騙陷阱，經換算數據，中區、西區平均每天發生3.48件，每日平均財損283萬元。

尤啟南說，目前詐騙案件樣態、詐欺犯罪趨勢以及財損金額仍十分驚人，為鼓勵民眾及業者參與「百斬車手專案」加入查緝車手行列，期藉由公私協力雙管齊下，遏止詐欺集團金流轉移與人頭帳戶濫用現象，尤其業者日常面對大量顧客，若能即時發現異常言行並主動通報，將是打詐網絡中的關鍵一環。

會中也特別提到車手在 KTV、小吃部出沒的五大特徵分別有：「現金充足」、「手機講不停神情緊張」、「穿著打扮低調」、「停留時間短、行蹤急迫」及「隱藏身分避談來歷」等徵候，希望業者夥伴們可以多加留意，提供關鍵線索予警方查緝。

偵查隊長鐘劍貴同步介紹多元化反詐素材，如該分局發揮創意每月發表頗受好評的自創圖文「第一波麗士反詐月報」與刑事局推動之「公私協力3.0」識詐架構，以「眾星雲集打詐之星」為主題推出一系列公益宣導影片，透過自行設計識詐圖卡以及藝人親自「現聲」傳遞識詐觀念及反詐故事，深化民眾的識詐印象。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方請業者留意車手五大特徵，提前通報查緝阻詐。（警方提供）

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