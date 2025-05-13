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    惡保母姊妹重判無期、18年刑 剴剴外婆律師：感謝法官尊重家屬

    剴剴案13日下午一審宣判，台北地院寶慶院區國民法官法庭外，關注此案的民眾到場排隊準備旁聽，同時聲援剴剴。（記者廖振輝攝）

    剴剴案13日下午一審宣判，台北地院寶慶院區國民法官法庭外，關注此案的民眾到場排隊準備旁聽，同時聲援剴剴。（記者廖振輝攝）

    2025/05/13 19:15

    〔記者張文川／台北報導〕台北市保母姊妹劉彩萱、劉若琳，凌虐1歲10月男童「剴剴」致死，台北地院國民法庭今宣判劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳判處18年徒刑，近百名民眾自主到場聲援剴剴，得知劉彩萱判處無期徒刑後一陣歡呼。

    剴剴外婆的委任律師林帥孝於判決後受訪表示，感謝國民法官最後尊重被害人家屬的請求，判處外婆求處的刑期，至於後續會不會求償、是否對量處18年的劉若琳提出上訴，還要再跟家屬進一步討論。

    劉彩萱、劉若琳姊妹今未被提解到庭聆判。本案備受矚目，今日有上百位民眾至法院聽取判決，並舉著各式標語海報，討伐劉氏姊妹、緬懷剴剴，判後一陣歡呼，還高呼「謝謝法官」。

    民眾鄭小姐表示，感謝法官將殘忍虐童的劉彩萱判無期徒刑，將她隔離於社會，不讓她再有接觸小朋友再犯的機會，但她不能接受劉若琳只判18年，關9年就可以申請假釋，她認為兩姊妹都應該判無期徒刑。

    鄭小姐說，劉彩萱姊妹都改過名字，出獄後如果又改名字、重操舊業再當保母，再去凌虐其他人的孩子，怎麼辦？每條生命都很珍貴，不希望少子化的原因是因為小孩不安全，再重的刑責都換不回剴剴的生命，希望台灣法令與托育政策能與時俱進，建立更完善的制度保護下一代。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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