剴剴案重判出爐 北市社會局力挺蔣萬安：市長一開始就高度重視

涉嫌虐死男童剴剴的保母劉彩萱。（資料照）

2025/05/13 19:40

〔記者劉詠韻／台北報導〕備受外界矚目的剴剴案，終於在今日宣判，保母姊妹劉彩萱、劉若琳分別判處無期徒刑、18年徒刑，創下虐童案判刑的最重紀錄。判決結果出爐後，台北市社會局坦言，面對「剴剴案」，沒有人是局外人，強調市長蔣萬安從最開始就高度重視，而此次除了彰顯公理正義，關鍵仍在中央地方共同努力，針對法制面以及行政執行管理面持續修正研議，一起守護兒少。

北市社會局於判決出爐後，發布新聞稿指，面對「剴剴案」，沒有人是局外人。剴剴個案情形特殊，因原生家庭無法照顧，由居住地新北市社會局服務，轉介中央委託的兒福聯盟提供收出養服務，後續再由兒福安置於台北市劉姓保母托育場所，整體過程涉及中央收出養管理辦法、地方社福以及托育一線處遇。除了司法重判彰顯公理正義，關鍵仍在於中央地方如何努力，在法制面以及行政執行管理面持續修正研議，一同攜手守護兒少。

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社會局表示，台北市長蔣萬安得知案件的第一時間就高度重視並要求社會局全面清查狀況，提出策進作為，社會局介入處置、調查，並對涉案居家托育人員依照兒少權法處以行政罰，除公布姓名外，二人各處以最高行政罰鍰60萬元；市長去年宣布七加一改革守護計畫，每一項都確實推動落實且今年持續精進辦理，包含保母訓練強化並增加回流訓練於去年底辦理4場次、無依兒童增加出養前訪視頻率、三方共訪機制、全日托一年六訪等計劃。

社會局續指，中央目前尚未將一年六訪、三方共訪入法或決議，兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法修正案也尚在程序中，待中央修法通過，北市將配合辦理並持續精進守護兒少安全。

針對劉姓保母姊妹涉嫌不當對待另外兩童一案，社會局澄清，去年3月接獲另兩童通報案件後，隨即啟動調查，經訪視獲報前兩童人身安全無虞。至於幼童書否遭到劉姓保母姊妹不當對待，社會局已於同年5月 21 日及今年3月25日函請台北地檢署提供起訴書或相關資料，期間並多次致電詢問，以便進行後續行政裁處。

社會局強調，直至今年4月 28日才接獲地檢署回函，後續已對劉姓保母姊妹開罰最重60萬元，同時公佈姓名，並未發生所謂拖延情事。

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