「剴剴」案惡保母姊妹判無期、18年 北院重判理由出爐

1歲10月男童「剴剴」前年底遭台北市保母姊妹劉彩萱（見圖）、劉若琳凌虐致死，台北地院國民法庭今判劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳判處18年徒刑。（資料照）

2025/05/13 18:37

〔記者張文川／台北報導〕1歲10月男童「剴剴」前年底遭台北市保母姊妹劉彩萱、劉若琳凌虐致死，台北地院國民法庭今判劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳判處18年徒刑，北院判決理由指出，劉彩萱凌虐情節嚴重，在證據調查幾近完畢時才坦承「部分」犯行，無助節省司法資源，量處無期徒刑；劉若琳則是有主動追蹤、鼓吹姊姊凌虐剴剴，甚至提供意見，應視為共同正犯，重判18年。

判決指出，依檢察官提出的各項書證、物證，參酌鑑定人的報告內容及證人證詞後，認定剴剴傷勢和憂鬱病症確實是遭劉彩萱綑綁、罰站、凌虐、毆打所致，終因組織細胞血液灌流不足，致低血容性休克死亡。

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再依劉氏姊妹間的對話紀錄、照片、影片，認定劉若琳是與劉彩萱共同照顧剴剴，除了參與刮傷剴剴脖子、放置在桶子內限制行動自由外，也有主動追蹤、鼓吹劉彩萱對剴剴施以綑綁、罰站、傷害等，甚至提供意見，有共同參與凌虐致死的決意並分擔行為，應視為共同正犯。

國民法庭量刑時，審酌劉彩萱為專業合格保母，其受託照顧A童（剴剴），本應善盡職務，促進其身心健全發育，竟因剴剴的年齡與她預想托育的孩童有落差，且得知剴剴是全日托育的待出養兒童，缺乏有力的監督者，竟基於「以虐取樂」心態，動輒對無反抗能力的剴剴長期施暴、凌虐、妨害行動自由，致無辜的剴剴遭受身體疼痛及饑餓、罹患憂鬱病症，終致死亡而無可挽救，使其家屬承受永遠無法彌補的傷痛，犯罪情節嚴重。

法庭認為，劉彩萱的責任刑上限應屬最高刑度的無期徒刑，而她是在證據調查幾近完畢時，才坦承部分犯行，對於釐清犯罪事實、節省刑事司法成本上，均無助益，且迄今尚未與死者家屬達成和解、取得宥恕，另考量劉彩萱的家庭支持系統、勞動能力等情狀，無從撼動責任刑，因此判處無期徒刑。

至於劉若琳，國民法庭認為她雖非剴剴的主要照顧者，但她與剴剴的起居日常高度重疊，且為幼保科畢業的專業保母，並實際協助劉彩萱照顧剴剴，明知劉彩萱動輒對剴剴施暴、凌虐、妨害行動自由，竟附和劉彩萱，未加以阻止，反而基於以虐取樂、從中獲得優越感等動機，而主動追蹤、鼓吹、迎合劉彩萱對剴剴綑綁、罰站、傷害等，致剴剴因遭受身體疼痛、饑餓、罹患憂鬱病症終致死亡，犯罪情節亦屬嚴重。

合議庭考量劉若琳的參與程度，責任刑上限應為有期徒刑「中度偏高度」的領域，而她始終否認犯行，犯後刪除對話紀錄，也未達成和解或原諒，故判處18年徒刑。

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