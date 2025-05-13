為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「剴剴」案惡保母姊妹判無期、18年 北院重判理由出爐

    1歲10月男童「剴剴」前年底遭台北市保母姊妹劉彩萱（見圖）、劉若琳凌虐致死，台北地院國民法庭今判劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳判處18年徒刑。（資料照）

    1歲10月男童「剴剴」前年底遭台北市保母姊妹劉彩萱（見圖）、劉若琳凌虐致死，台北地院國民法庭今判劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳判處18年徒刑。（資料照）

    2025/05/13 18:37

    〔記者張文川／台北報導〕1歲10月男童「剴剴」前年底遭台北市保母姊妹劉彩萱、劉若琳凌虐致死，台北地院國民法庭今判劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳判處18年徒刑，北院判決理由指出，劉彩萱凌虐情節嚴重，在證據調查幾近完畢時才坦承「部分」犯行，無助節省司法資源，量處無期徒刑；劉若琳則是有主動追蹤、鼓吹姊姊凌虐剴剴，甚至提供意見，應視為共同正犯，重判18年。

    判決指出，依檢察官提出的各項書證、物證，參酌鑑定人的報告內容及證人證詞後，認定剴剴傷勢和憂鬱病症確實是遭劉彩萱綑綁、罰站、凌虐、毆打所致，終因組織細胞血液灌流不足，致低血容性休克死亡。

    再依劉氏姊妹間的對話紀錄、照片、影片，認定劉若琳是與劉彩萱共同照顧剴剴，除了參與刮傷剴剴脖子、放置在桶子內限制行動自由外，也有主動追蹤、鼓吹劉彩萱對剴剴施以綑綁、罰站、傷害等，甚至提供意見，有共同參與凌虐致死的決意並分擔行為，應視為共同正犯。

    國民法庭量刑時，審酌劉彩萱為專業合格保母，其受託照顧A童（剴剴），本應善盡職務，促進其身心健全發育，竟因剴剴的年齡與她預想托育的孩童有落差，且得知剴剴是全日托育的待出養兒童，缺乏有力的監督者，竟基於「以虐取樂」心態，動輒對無反抗能力的剴剴長期施暴、凌虐、妨害行動自由，致無辜的剴剴遭受身體疼痛及饑餓、罹患憂鬱病症，終致死亡而無可挽救，使其家屬承受永遠無法彌補的傷痛，犯罪情節嚴重。

    法庭認為，劉彩萱的責任刑上限應屬最高刑度的無期徒刑，而她是在證據調查幾近完畢時，才坦承部分犯行，對於釐清犯罪事實、節省刑事司法成本上，均無助益，且迄今尚未與死者家屬達成和解、取得宥恕，另考量劉彩萱的家庭支持系統、勞動能力等情狀，無從撼動責任刑，因此判處無期徒刑。

    至於劉若琳，國民法庭認為她雖非剴剴的主要照顧者，但她與剴剴的起居日常高度重疊，且為幼保科畢業的專業保母，並實際協助劉彩萱照顧剴剴，明知劉彩萱動輒對剴剴施暴、凌虐、妨害行動自由，竟附和劉彩萱，未加以阻止，反而基於以虐取樂、從中獲得優越感等動機，而主動追蹤、鼓吹、迎合劉彩萱對剴剴綑綁、罰站、傷害等，致剴剴因遭受身體疼痛、饑餓、罹患憂鬱病症終致死亡，犯罪情節亦屬嚴重。

    合議庭考量劉若琳的參與程度，責任刑上限應為有期徒刑「中度偏高度」的領域，而她始終否認犯行，犯後刪除對話紀錄，也未達成和解或原諒，故判處18年徒刑。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播