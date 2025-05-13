警界主廚出馬！台中保大大隊長煮出團隊溫度 慰勞「女警媽媽們」

保大大隊長蔡期望下廚煮拿手料理。（警方提供）

2025/05/13 18:32

〔記者許國楨／台中報導〕母親節雖剛過，台中市警局保安大隊別出心裁，由「蔡主廚」親自下廚炒出一鍋熱騰騰的肉醬義大利麵，為在崗堅守的「女警媽媽們」送上節日最暖心的祝福，而這位主廚正是保安警察大隊長蔡期望，他一改平日嚴謹形象，戴上圍裙、握著木匙，現場烹煮私房菜，香氣撲鼻、笑聲不斷，也煮出團隊溫度。

保安大隊為感謝女性同仁在工作與家庭間的辛勞付出，今（13）日中午舉辦溫馨的母親節慶祝活動，由大隊長蔡期望親自下廚，並帶領男警參與備餐，向身兼數職的「女警媽媽們」致上最誠摯的祝福，透過親手準備餐點與互動交流，展現職場關懷與性別平權的價值，也營造出溫暖團結的工作氛圍。

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活動別具巧思，蔡期望首先準備一鍋香氣四溢的香菇雞湯，為辛苦的女警媽媽們暖胃補身，其次，男警們齊心合力包水餃，過程中展現團隊默契與向心力，氣氛熱絡歡樂，長期支持警察工作的台中復興路80年老店「台中肉員」熱情響應，友情贊助40份榮獲米其林必比登推薦的招牌餐─肉圓加冬粉湯，傳遞「幸福圓滿」的祝福。

蔡期望更親自掌廚，烹調自家拿手的肉醬義大利麵，並邀請西屯區知名義式餐廳主廚指導，為素食的女性同仁準備素食義大利麵及PIZZA，讓整體料理更添風味，蔡最後也致贈由人事室同仁精心製作的康乃馨花束，祝福所有身兼數職辛苦的媽媽們「永遠有錢花，有錢花不完」也讓女警們感受到滿滿心意。

男警們齊心合力包水餃。（警方提供）

蔡期望致贈康乃馨花束。（警方提供）

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