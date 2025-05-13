台大婦產科醫師性侵女病患判刑 躲桃園執業3年曝光火速辭職

台大醫院黃姓婦產科住院醫師急診工作時，性侵前來就診的年輕女病患，案發後還在桃園八德某婦產科診所執業長達3年，直到本月11日曝光，才火速辭職。（示意圖，資料照）

2025/05/13 17:42

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台大醫院黃姓婦產科住院醫師被控在執勤急診工作時，性侵前來就診的年輕女病患，並稱要做「性反應測試」，日前經法院判處3年徒刑，網友挖出案發後他還在桃園八德某婦產科診所執業長達3年，判決出爐時仍繼續執業，直到本月11日曝光，才於12日火速辭職，桃園市衛生局表示，黃姓醫師已經辭職，全案將轉回案發地台北市衛生局處辦。

黃姓醫師被控於2021年6月新冠肺炎第3級疫情警戒期間，對1名急診留院觀察的女子性侵，黃姓醫師當時是台大醫院婦產部第3年住院醫師，負責值勤急診診療工作，女子指控，黃姓醫師謊稱要做「性反應測試」，在沒有護理師陪同的情況下，要求她脫去下半身衣物，並躺在急診室婦科診間的診療椅上，接著戴著手套對她指侵，後又藉口幫照陰道超音波發現有異常分泌物，再做1次性功能測試，女子查覺有異拒絕，請男友協助報案。

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黃男案發後轉至桃園八德某婦產科診所繼續執業長達3年，直到近日判決曝光才火速辭職，他的行徑引發公憤且被網友肉搜，衛福部回應，依據醫師法第25條，醫師若利用業務機會犯罪，經判刑確定，由醫師公會或主管機關移付懲戒，最重可廢止醫師執照與證書；經查，黃男於2022年4月至5月12日，在桃園八德某婦產科診所任職，桃園市衛生局表示，黃男在桃園執業時尚未判決，並已於本月12日辦理歇業，目前未於桃園市執業登記，因此全案將轉回案發地台北市衛生局處辦。

桃園市衛生局表示，已要求黃男所任職的診所，針對預約病人妥適安排後續看診，以保障病人權益。

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