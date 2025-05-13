刑事長才、屢破大案 民雄警分局副分局長林乙皓錄取候用分局長

刑事長才、嘉義縣民雄警分局副分局長林乙皓，錄取候用分局長。（民雄警分局提供）

2025/05/13 17:25

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕刑事長才、嘉義縣民雄分局副分局長林乙皓，考上各縣市政府警察局候用分局長班第18期，林乙皓屢破大案，最為警界稱道的是偵破兩起震驚社會虐童棄屍與醃頭案的「親人加害」命案，這次金榜題名錄取候用分局長，民雄分局特別貼紅榜祝賀。

中央警察大學正科第66期公共安全學系畢業的林乙皓，2001年分發到台中縣警察局交通警察隊展開其警職生涯隊，2004年調回故鄉嘉義縣警察局，歷任竹崎分局、水上分局的派出所所長、布袋、水上、竹崎、中埔分局偵查隊隊長、刑大副大隊長、中埔分局副分局長等職務。

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林乙皓以「雞婆」個性著稱，對不公不義的事情總是主動介入，展現出積極勇於任事的精神，擔任水上分局偵查隊長時，轄區接連發生社會注目的女童命案、醃頭案。

其中引起社會震驚的醃頭案，警方抽絲剝繭找到嫌犯陳佳富，但因缺乏有力的直接證據，陳佳富矢口否認犯案，案情一度陷入僵局，不過林乙皓從種種跡象鎖定陳佳富，經鍥而不捨的追查，終讓證據說話，陳佳富的謊言被一一戳破，只能認罪。

至於虐童案的案情更加詭譎，當年黃姓女嫌帶著4歲女童離家出走，與表弟同居，女童因無法控制大小便，加上經常哭鬧，每次都招來一頓痛打，結果有次下手太重，女童突喊一聲「媽媽」就倒地死亡，黃女等兩人怕東窗事發，竟將女童棄屍在台南某大橋下，直到女童屆齡未上學，事件才曝光，經林乙皓向黃女曉以大義，黃女終坦承失手打死女兒棄屍。

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