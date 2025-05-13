疑未禮讓直行車惹禍！嘉縣2車路口擦撞 1車失控衝撞路邊貨車

嘉義長庚醫院前的嘉168縣道與朴子七路路口發生兩車擦撞車禍。（記者蔡宗勳翻攝）

2025/05/13 16:50

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣治特區、嘉義長庚醫院前的嘉168縣道與朴子七路路口，今天中午發生兩車擦撞車禍，疑一部左轉車未禮讓直行車，致兩車在路口擦撞，其中1車失控衝撞路旁賣鞋子的貨車，致物品散落滿地，場面怵目驚心，所幸未傷及無辜，兩車駕駛都受傷送往嘉義長庚醫院救治，事故原因正由警方調查釐清。

朴子分局調查，今日中午11點33分許，22歲的陳姓男子駕駛汽車沿168縣道西向東直行，64歲的李姓男子則駕駛汽車沿168縣道東往西行駛，李男行至案發路口欲左轉朴子七路時，與陳男發生擦撞，兩車在路口擦撞後，陳男汽車再撞上路邊的小貨車衝進路旁店家，造成陳男、李男2人受傷送醫，事故發生原因，正由朴子分局交通事故處理小組調查釐清中。

請繼續往下閱讀...

嘉義縣消防局指出，今中天11點33分接獲通報，指朴子市長庚醫院對面發生車禍案件，立即派遣分隊前往救援，消防隊員抵達後回報現場為兩部汽車發生車禍，2名男性傷者肢體外傷、意識清楚，現場給予相關處置後，送往嘉義長庚醫院救治。

嘉義長庚醫院前的嘉168縣道與朴子七路路口發生兩車擦撞車禍，其中一車失控衝撞路旁賣鞋子的貨車。（記者蔡宗勳翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法