竹聯幫跨境虛擬貨幣詐團 竹檢起訴首腦、車手22人

新竹地檢署去年底到上個月全台鎖定竹聯幫眾吳男所「領銜」的跨境虛擬貨幣詐團大搜索，成功偵破其大、小詐騙集團共9團，扣得被告持用的手機、點鈔機、代步雙B豪車等證物。（新竹地檢署提供）

2025/05/13 16:36

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹地檢署再度偵破且起訴國內幫派份子「領銜」組成的詐團，有竹聯幫背景的在押吳姓男子及其同夥共犯共22人被控從去年12月成軍後，利用境外虛擬貨幣的洗錢手法，以組織犯下詐騙案件，其中1名是女車手。包含吳男在內，9名這個詐團的「重量級」犯案者都還在押，檢警追查他們的不法所得至少有5000萬，依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪等罪嫌起訴這21男1女。

檢方表示，本案由竹檢檢察官劉晏如主動指揮台北市刑大、新北市新店警分局以及新竹市刑大共同偵辦，偕辦檢察官動員了竹檢詐欺民生專組的楊仲萍、黃依琳、黃安遠、李沛蓉4人。

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專案小組自基層車手向上溯源，搜索地點遍及雙北、桃園、台中、嘉義、台南、花蓮等地，成功破獲以吳男為首、具有竹聯幫幫派背景的大型虛擬貨幣詐欺洗錢集團及其子集團共9團，扣得被告持用的手機33支、點鈔機1台、雙B在內的犯案車輛共4台，以及境外組織操控的泰達幣29萬1124顆，逮捕上自首腦下到基層車手的21男1女到案，且成功聲押禁見吳男等9人。

檢方表示，這個跨境詐欺洗錢集團透過虛擬貨幣泰達幣（USDT）做虛假交易來洗錢，並藉由通訊軟體Telegram、Discord等聯繫犯罪。

檢方表示，吳男在通訊軟體Telegram上的暱稱是「GOD」、「金城武」，他結合其竹聯幫背景，於去年11月間開始夥同暱稱為「AP」、「 Kiss」的馮姓男子共同策劃並成立該集團並由吳男主持。

2人經由前述通訊軟體廣招成員，吳男專責跟境外詐騙機房「盤口」聯繫，並以其幫派背景取得信任，指示綽號「櫻花2.0」或是「波霸2.0」的潘男，跟綽號「杜月笙2.0」、「 Jerry」、「 Garfield」的陳姓男子、林姓男子等組織車手團隊，安排面交詐騙款項。

馮男則跟不明人士「kiki」擔任控台人員，負責透過通訊軟體串聯車手集團和盤口，依據盤口提供的「水單」派車手跟被害人面交，再把被害人所要兌換的泰達幣（USDT）交給吳男指定的殷姓幣商處理，經由幣商體系兌換虛擬貨幣移轉不法資金，再由「石涵天」等飛幣手現場操作，製造合法交易的假象。

至於擔任中層幹部的前述陳、潘、林姓3男，除要招募車手，也指揮贓款交收和集團車手分潤；殷姓幣商則專責虛擬貨幣流通與洗錢。

至於綽號「派大星」的陳姓男子跟綽號「全球」的葉姓男子則跟江姓男子一起擔任二線收水手，參與金流操作和幣款轉交，幫忙隱匿犯罪所得的流向。

本案查出的黃姓、劉姓、饒姓、張姓等13個基層車手，他們先後加入，負責直接跟被害人面收被詐騙的款項，並幫忙製造金流斷點，所以一併被起訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新竹地檢署用圖示說明竹聯幫吳男為首的跨境虛擬幣詐欺集團如何犯罪與分工。（新竹地檢署提供）

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