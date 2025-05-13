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    「剴剴案」惡保母劉彩萱判無期 法官斥：以虐為樂

    劉彩萱、劉若琳姊妹涉凌虐1歲男童「剴剴」致死，北檢依凌虐兒童妨害身心發展致死罪等起訴。台北地院國民法官法庭13日判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。關注此案聲援剴剴的民眾到庭聆聽判決結果，民眾鄭小姐在庭外受訪時仍不捨剴剴遭受虐待而落淚。（記者廖振輝攝）

    劉彩萱、劉若琳姊妹涉凌虐1歲男童「剴剴」致死，北檢依凌虐兒童妨害身心發展致死罪等起訴。台北地院國民法官法庭13日判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。關注此案聲援剴剴的民眾到庭聆聽判決結果，民眾鄭小姐在庭外受訪時仍不捨剴剴遭受虐待而落淚。（記者廖振輝攝）

    2025/05/13 16:14

    〔記者張文川／台北報導〕台北市保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉凌虐1歲10月男童「剴剴」致死，台北地院國民法庭經連續3週密集審理，今宣判劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉若琳判處18年徒刑；判決理由出爐，國民法庭認為劉彩萱的動機是「以虐取樂」，惡性重大，造成的危害至巨，且迄今未和解，故量處無期徒刑。

    由6位國民法官與3位職業法官所組成的國民法庭合議庭，經審酌檢察官及辯護人自主調查的證據內容後，認為劉彩萱、劉若琳為成年人，確實有共同故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死的犯行。

    合議庭考量，劉彩萱姊妹的犯罪動機為「以虐取樂」，行為惡性重大， 犯罪所生的危害之巨，且迄今未與被害人家屬和解等情況，判決劉彩萱無期徒刑，並褫奪公權終身，劉若琳判處有期徒刑18年。

    一位到庭聽判的檢察官判後表示，感謝國民法官聽到被害人的心聲

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