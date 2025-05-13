員警上班當分局長司機 下班到養生館被記過懲處

萬華分局黃姓員警上養生館被懲處。（資料照）

2025/05/13 16:12

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局萬華分局黃姓員警平時擔任分局長司機，但他今天被爆料，在下班後前往其他轄區、曾被查獲半套性交易的養生館消費。當時警方前往臨檢，雖然黃沒有「表明身分」，但警方事後將臨檢資料回傳，經比對後發現他是現職警員，隨即將他依涉足不正當場所記過1次，並列為輔導對象。

對此，萬華分局今天回應，黃員是分局長代班司機，隸屬於警備隊。有關黃員勤餘涉足不妥當場所一案，萬華分局知悉後主動查辦，將他記過一次，並提列教育輔導對象，另追究警備隊隊長相關考監責任。

請繼續往下閱讀...

據了解，黃員是在今年3月底某天下班後，前往其他轄區的養生館，但是恰好遇到該轄區的警方前來臨檢。當時養生館內還有其他男客與小姐，但他們衣著完好，臨檢期間警方沒有發現不法情事，員警依程序抄查現場人士資料後隨即離去。

不過，警方事後將這些臨檢資料上傳內部系統，政風單位根據當天的臨檢紀錄，發現黃員是現職警察，隨即通報給台北市警局。

據悉，黃員面對行政調查時，堅稱自己是單純去按摩，沒有進行半套性交易；由於該養生館過去曾被查獲有從事半套性交易，警方最終認定他涉足不正當場所，將他記過1次懲處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法