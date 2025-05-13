三聯徐少東涉吸金22億「人間蒸發」 律師傻眼：看新聞才知道

律師何星磊說自己也是看新聞才知道徐少東失聯。（記者黃佳琳攝）

2025/05/13 16:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕三聯集團負責人兼中華致公黨副主席徐少東傳出失聯，家人報警急尋，高雄高分院今針對他是否進行變更強制處分召開庭審，徐仍未現身，他的委任律師何星磊也傻眼，直說自己也是看新聞才知道他不見。

徐少棟因涉及非法吸金22億元，二審被判徒刑12年，他另涉及在總統選舉期間，拉抬「郭柯配」聲量，去年3月間被橋頭地檢署依涉嫌違反總統、副總統選舉罷免法和反滲透法等罪提起公訴後，移送橋頭地院審理中，橋頭地院諭令他每週一要到戶籍地的派出所報到，昨（12日）傳出他已失聯3天，家人也已報警協尋，警方查出徐少東最後行蹤在5月9日清晨5時30分，開著一輛千萬賓利車出現高醫停車場，他停妥車步行離開高醫後就此人間蒸發。

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由於連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7千萬元，累計刑期30年5月定讞，但他發監前棄保潛逃，迄今下落不明，不但引發檢審互踢皮球，高雄高分院今也針對涉嫌吸金22億，目前已上訴最高法院的徐少東案吸金案是否變更或加強現有強制處分進行庭訊。

庭審時，徐少東的委任律師何星磊說，自己最後一次與他連絡是在本月7日，當時並未發現有何異狀，自己也是看新聞才知道他不見的事，由於他也沒有徐少東的手機號碼，平時都是透過LINE連絡，法官諭令如果有連絡到徐少東，請他儘速與法院報到，至於是否將他進行電子監控，仍待進一步 評議後再做裁定。

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