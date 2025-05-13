涉冒名誣告146案、378人次 陳姓情侶一審各判14年、6年6月

台南一對陳姓情侶被控涉冒名誣告146案、378人次，13日台南地院分別對陳男重判14年徒刑、陳女6年6月徒刑，此刑期為不得易科罰金部分。（記者王俊忠攝）

2025/05/13 16:08

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署於2024年7月偵辦善化區1對中年陳姓情侶涉冒用有債務糾紛或有糾紛友人的對象身分，向全國各地檢署誣告詐欺、妨害自由、性侵等罪146案、有378人次遭誣告。檢方依誣告、偽造文書、詐財、非法利用個資等罪嫌起訴，並請法官從重量刑。13日台南地院合併判陳男14年徒刑、其陳姓女友6年6月徒刑，此刑期為不得易科罰金部分。

另，得易科罰金部分，陳男犯詐欺取財罪判刑6月；陳女犯共同詐欺取財罪判刑4月，都以1千元折算1日，情侶兩人迄今都還收押中，此案還可上訴。

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去年7月之前，全國各地約19處地檢署受理這對陳姓情侶（陳男40多歲、陳女30多歲）冒名申告與誣告情事，高等檢察署協調各地檢署調查、協助訊問轄區遭冒名申告的被害人，因陳姓情侶住在台南善化，高檢署委由南檢統籌偵辦。

南檢檢察官廖羽羚於去年7月間搜查陳姓情侶據點，並向台南地院聲請羈押禁見2人獲准。

檢方調查指出，這對情侶於2023、2024年間，以偽造借據、偽造契約及提出自導自演、偽造通訊軟體對話紀錄等假文件，向民事法院聲請支付命令共46件；另以冒用糾紛對象名義偽造不實告訴狀，向全國各處地檢署提告詐欺、妨害自由或妨害性自主等罪共146案，共有378人次遭到誣告，實際遭誣告者有100多人、遭冒名申告者也有30多人。另有法院書記官印章被他們偽造；他們也冒用律師身分辦理具狀訴訟業務。

檢方審酌陳姓情侶與他人發生債務糾紛等細故，不思以合法方式溝通，無視法律規定，偽造債權契約濫行反覆聲請支付命令，對法院施用詐術，如相對人不察，即可以極低代價獲得高額支付命令執行名義的財產利益，且相對人縱使欲提出救濟，也將耗費極大成本及訴訟資源。這對情侶還大量偽造證據、告訴狀，向全國各地檢署誣告、濫用有限司法資源，並使被冒名申告者疲於奔命到檢警單位接受調查，他們誣指他人犯罪，行徑至為惡劣，且被告2人到案後飾詞詭辯、犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

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