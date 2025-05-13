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    海委會7年首成立跨部會海域化學事故專業技術小組 主委管碧玲授旗

    海委會7年首成立跨部會海域化學事故專業技術小組，主委管碧玲授旗。（記者洪定宏攝）

    海委會7年首成立跨部會海域化學事故專業技術小組，主委管碧玲授旗。（記者洪定宏攝）

    2025/05/13 16:01

    〔記者洪定宏／高雄報導〕2018年4月成立的海洋委員會，7年來面對多起海洋污染事故，今天終於成立首支跨部會的「海域化學事故專業技術小組」，主委管碧玲授旗強調，期許這支專業技術小組成立後，能確保每次的應變行動都能即時、精準、有效，落實守護海洋的使命。

    管碧玲強調，她2023年接任海委會主委，有感於海域化學事故應變量能必須日益精進，特別要求海洋保育署持續辦理國內外海域化學品事故專業認證訓練，並召集相關單位進行兵棋推演及實兵演習，同時修正「重大海洋污染緊急應變計畫」，建立台灣海上化學品預防、整備、應變及復原等各階段標準程序。

    海委會表示，「海域化學事故專業技術小組」共有60人，包括3位技術專家、5位應處人員、海委會13位取得海上危害性物質指揮級訓練資格者，以及39位曾赴海外受訓的海委會、環境部、內政部、交通部、經濟部等部會與縣市政府的專業人員。

    海委會說明，海域技術小組的任務，是在海上化學污染發生的第一時間，運用高科技偵測設備快速研判情勢，將污染控制在最小範圍。多數小組成員具備災害應變實戰經驗，熟悉從現場評估到污染物判讀等流程，並配合全時待命應變，可有效縮短應變時間、降低危害風險。

    現場展示多項裝備與儀器，例如防蒸氣式化學防護衣，因全身包覆且氣密性，能隔絕氣態化學物質或其蒸氣，保護小組成員的呼吸系統、皮膚、眼睛；另有自給式空氣呼吸器、傅立葉轉換紅外光譜儀、多用氣體偵測器、喉震式麥克風、小組應變車輛等。

    「海域化學事故專業技術小組」配備的「防蒸氣式化學防護衣」。（記者洪定宏攝）

    「海域化學事故專業技術小組」配備的「防蒸氣式化學防護衣」。（記者洪定宏攝）

    自給式空氣呼吸器。（記者洪定宏攝）

    自給式空氣呼吸器。（記者洪定宏攝）

    傅立葉轉換紅外光譜儀。（記者洪定宏攝）

    傅立葉轉換紅外光譜儀。（記者洪定宏攝）

    多用氣體偵測器。（記者洪定宏攝）

    多用氣體偵測器。（記者洪定宏攝）

    喉震式麥克風。（記者洪定宏攝）

    喉震式麥克風。（記者洪定宏攝）

    小組應變車輛。（記者洪定宏攝）

    小組應變車輛。（記者洪定宏攝）

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