劉彩萱保母姊妹聯手虐死「剴剴」被重判 北檢：尊重國民法官判決

涉嫌虐死男童剴剴的保母劉彩萱（右二）。（資料照，記者張文川攝）

2025/05/13 15:57

〔記者王定傳／台北報導〕台北市文山保母姊妹劉彩萱、劉若琳，前年底涉凌虐1歲10月男童「剴剴」致死，台北地院國民法庭經連續3週密集審理，今天判處劉彩萱無期徒刑，劉妹劉若琳18年徒刑。對此，台北地檢署表示，尊重國民法官判決，檢察官將持續結合社會安全網絡成員，嚴懲兒虐暴力，守護兒少安全與尊嚴；一位到庭聽判的檢察官說，感謝國民法官聽到被害人的心聲。

劉彩萱於2023年9月透過兒福聯盟轉介接手照護剴剴，卻在3個月期間持續凌虐剴剴，直到同年12月24日剴剴死亡為止，包括將剴剴身體對折、綑綁塞在浴盆中，逼迫裸體在陽台「站著睡」，以口罩、保力龍遮眼，以行李帶綁在椅腳上，經常命他在擁擠的屋角雜物旁罰站，以致腳底、腳掌水腫。

請繼續往下閱讀...

劉彩萱還重複使用爬滿蟑螂的紙杯餵食剴剴，每天只餵一餐，將冰箱剩菜用果汁機打成泥餵食，甚至將燒焦的鍋巴用水泡軟給剴剴吃，終致剴剴營養不良、缺血導致血管塌陷、感染肺炎、全身多處瀰漫性瘀血，同年12月23日失去意識才被送醫，但已回天乏術。

台北地檢署依凌虐兒童妨害自由致死罪、凌虐兒童妨害身心發展致死罪、傷害兒童致死罪等3罪起訴2女，審理時，檢方痛批劉彩萱像「蜘蛛」不斷給剴剴毒性的壓力，致使剴剴身、心皆受創，被虐待至罹患精神疾病，反而是被鑑定沒精神疾病的劉彩萱頻在法庭裝病，劉若琳則是主動、被動認可姊姊的虐童行為，在通訊對話中鼓勵姊姊虐童，故皆求處重刑，籲請國民法官合議庭「勇敢判下去」。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法