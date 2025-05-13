前基隆刑警小隊長周學賢涉貪被判20年 有串證逃亡之虞延押2個月

法官認為，周預期刑期很高，曾任警察有豐沛人脈，且審理中與其他共犯證詞不同，有串證、逃亡之虞，故裁定自5月4日起延押2月。（記者吳昇儒攝）

2025/05/13 15:52

〔記者吳昇儒／基隆報導〕前基隆市警局刑事小隊長周學賢被控利用刑警身分擔任業者門神，長期收取色情、賭場業者賄賂，一審被基隆地方法院依觸犯貪污治罪條例收賄罪重判有期徒刑20年，並沒收400多萬餘元的不法所得。法官認為，周預期刑期很高，曾任警察有豐沛人脈，且審理中與其他共犯證詞不同，有串證、逃亡之虞，故裁定自5月4日起延押2月。

基隆地檢署於2022年間接獲檢舉，擔任刑事小隊長周學賢插乾股經營基隆市「夜色KTV」與「大四喜棋牌社」麻將館；其中，「夜色KTV」有女子坐檯陪酒，提供性服務，引來黑幫覬覦，周利用刑警身份當起「門神」，趕走黑幫，收受業者賄賂。

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檢察官查出，周自2022年2月起至2023年底擔任「夜色KTV」門神，收受KTV負責人按月交付10萬元保護費，與1股乾股紅利（平均每月約2萬元），去年1月起至6月止，改以每月收受12萬元保護費，共收300餘萬元。

另周也按月收取「大四喜棋牌社」麻將館負責人2萬元保護費，與插2股乾股，共收受賄70餘萬元。

檢方調查後將周學賢依涉犯貪污治罪條例違背職務收賄、不違背職務收賄、洩密、包庇色情、賭博場所、洗錢等6項罪名起訴。

法院審理時，周否認犯行，更辯稱他沒有去過「夜色KTV」等地；而檢警雖未查獲他收賄的金流，卻拿出業者在帳冊上記錄著行賄他的代號，佐證他收賄犯行，周則辯稱是「投資」。

法院審理後認定，周學賢犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪共2罪，分別判處13年與12年，合併應執行20年，並沒收犯罪所得共472萬元。

至於，周麾下的偵查佐劉政繁則被控每月去1次夜色小吃店喝花酒，不論花費多少，僅象徵性支付5千至8千元費用，等同變相接受業者打7折優惠不正利益，法院則依劉犯貪污治罪條例違背職務收受不正利益罪判5年2月徒刑，並沒收不法所得10萬元。

法官認為，兩人觸犯5年以上重罪，正值壯年且曾任警務人員有豐富人脈，有串證、逃亡之虞，故裁定，兩人自5月4日起均延長羈押2月。

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