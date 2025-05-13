當極限運動場？越野腳踏車高速衝地下道嚇街友 警方要抓了

男子騎越野腳踏車高速衝入台南北門路地下道街友安置區，嚇壞多名街友，畫面引發爭議。警方已鎖定身分，將依社會秩序維護法通知到案。（記者王捷攝）

2025/05/13 16:46

〔記者王捷／台南報導〕台南圖書館旁的地下道驚見越野腳踏車騎士高速衝下階梯、穿越街友安置區，行徑嚇壞多名街友，畫面在網路瘋傳，引發公憤。轄區第五分局表示，已著手調閱監視器鎖定身分，將通知騎士到案說明。

北門路地下道鄰近台南車站，因街友長年聚集，台南市社會局曾規劃地下道床位，僅列冊並經社工認可的街友可以在地下道過夜。近年通道設置固定區隔，供街友整齊安置，但仍偶有外來者擅闖或民眾進入滋擾。

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近日有一名年輕男子騎乘越野腳踏車，自地下道東側入口快速騎下階梯，進入通道後未減速，直接穿梭於街友寢具與隨身物品間，有目擊者事後將影片上傳，民眾指控騎士行為危險又不尊重弱勢。

五分局副分局長陳柏宇表示，警方接獲通報後，已著手調閱監視器畫面，將通知涉案騎士到案說明。經初步認定，其行為恐涉社維法第68條第1項第2款「藉端滋擾公眾得出入之場所」，最重可處三日以下拘留或1萬2千元以下罰鍰，警方也將進一步檢視是否違反道路交通管理處罰條例。

警方強調，地下道主要供行人通行，非極限運動場地，騎士高速進入不僅危及自身安全，相關行為不容輕縱，行經地下道時應尊重現場規範與使用者權益，任何擅自以不當方式進入、拍攝或滋擾行為，警方都將依法查辦。

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