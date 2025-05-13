惡保母姊妹今重判 「剴剴案」北市府挨批反應慢半拍

台北市社會局在剴剴遭虐死才致電詢問衛福部，反應慢半拍的市長蔣萬安於案發3個月後開檢討會，甚至到劉姓保母今年4月30日認罪後才決定開罰60萬，距離醫院通報的時間軸已過去1年4個月。（資料照）

2025/05/13 16:03

〔記者劉詠韻／台北報導〕男童「剴剴」涉被保母劉彩萱聯手妹妹劉若琳凌虐致死，台北地院今（13）日下午宣判劉彩萱無期徒刑，劉若琳判刑18年。回顧整起事件經過，社會局在剴剴遭虐死後才致電詢問衛福部，反應慢半拍的市長蔣萬安案發3個月後開檢討會，甚至到劉姓保母今年4月30日認罪後才決定開罰60萬，距離醫院通報的時間軸，已經過去1年4個月。

剴剴案發生後，隨著輿論發酵，外界將質疑聲浪聚焦在台北市政府社會局長的無能失職，從兒盟2023年9月1日轉介台北市劉姓保母收托剴剴，同月25日到保母家訪視，發現剴剴額頭瘀青，保母辯稱於公園玩耍受傷；居托中心26日現場訪視，紀錄顯示並未發現異狀；12月24日剴剴送往萬芳醫院，急診室發現身上遍佈不正常傷勢，拍照存證後第一時間依照兒虐案件進行通報。

請繼續往下閱讀...

檢調於2024年1月11日認定劉姓保母涉嫌重大，並向法院聲請羈押，不過此時正值如火如荼的選舉季，北市府對於剴剴案卻表現得悄然無息，直至劉姓保母於2月23日羈押獲准前，期間均未設置查核處理。

社會局對此說明，自剴剴案發生後，局處推出7+1精進精進措施，除強化保母訓練實務操作案例課程，增加回流訓練；無依兒童出養前照顧比照寄養家庭條件，並增加出養前訪視頻率，且去年已每月訪視安置於北市居家托育人員的外縣市待出養兒童，目前已無安置於居家托育人員的出養案。

社會局續指，去年3月盤點外縣市待出養兒童安置於北市居家托育人員，已啟動托育地縣市政府、兒童戶籍地縣市政府個管社工及收出養媒合機構三方共訪，另全面盤點居家保母收托全日托兒童情形，提高訪視次數由一年4訪改為一年6訪；針對長期收滿3名以上兒童，且經評估認有照顧負荷之虞者，每年至少訪視6次。

社會局表示，除7項改革守護計劃，因剴剴案件背景涉及其家庭狀況，並將針對高風險家庭兒少服務持續優化，今年起增訂「北市社會局兒少安置輔導評估小組支持計畫」，結合醫療、特殊照顧領域的實務專家學者導入工作人員照護支持性資源及培力訓練課程。

社會局補充，將對特殊需求兒少提供適切建議，辦理安置機構巡迴輔導，協助照護機構及人員提供特殊需求個案合宜的照顧環境與照護模式，明年規劃爭取兒少安置機構專業人員（如生輔、托育、保育人員等）年資晉陞加給補助，以減緩安置機構照護人員頻繁異動情形發生。

對此，李姓社工表示，北市社會局的修正方向，大多僅將現有業績拿出來說明，並且強調持續加強以及辦理，並沒有太多的其他作為，建議市府有責任針對專業人力提供足夠的外督機制，讓主責社工可以察覺。

吳姓社工則說，剴剴案凸顯的不僅是保母訓練不足，關鍵更在於保母的個人素養、心理狀態及良知，認為社會局7+1政策對於強化保母訓練的部分，影響較小，需要加強的部分應是出養程序需的嚴謹與透明，社工訪視與監督系統也應加強。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法