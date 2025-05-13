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    公私協力反詐初步見效 4月每日詐損較前8月降27.62％

    刑事局今天與華南銀行簽署防詐合作備忘錄。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事局今天與華南銀行簽署防詐合作備忘錄。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/05/13 15:48

    〔記者姚岳宏／台北報導〕刑事警察局持續號召民間企業「公私協力」合作反詐，與多家銀行簽署防詐合作備忘錄，根據警政署「165打詐儀錶板」詐欺案件趨勢分析，今年4月的每日平均受理詐騙件數為532件、財損2億5508萬餘元，比起去年8月至今年3月的平均數（件數為551件、財損3億5243萬餘元）分別下降3.46%與27.62%，數據顯示民眾識詐意識逐步提升及全國警察機關積極打詐，已有初步成效。

    刑事局特別與多家銀行合作防詐，最新的是今天與華南銀行簽署防詐合作備忘錄，刑事局長周幼偉表示，本次合作主軸為交流165反詐騙諮詢專線資料庫、識詐教育合作，減少被害人再次被詐騙之風險，並透過簽署MOU提高從業人員的警覺及道德知能，期能即時阻止民眾受詐。

    刑事局指出，當前詐騙案件假投資及假交友投資詐騙仍為大宗，詐團利用網路社交平台的演算法，更能輕易接近潛在被害人，以求職、投資、交友等各類話題取信於民眾。實際案件中，詐騙集團一開始會誘導被害人加入詐騙投資LINE群組，誆稱使用特定網站或APP獲取遠高於市場的獲益，起初有部分民眾拿到收益，但投入畢生積蓄後卻血本無歸。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    刑事局也號召民眾加入檢舉詐欺車手的行列，只要民眾發現疑似車手後至165打詐儀錶板「百斬行動檢舉車手專區」填輸車手相關線索，並留下聯絡方式，經警察機關拘捕（指拘提或逮捕）車手到案者，每名核發5萬元的豐厚獎金，名額共100名，專案執行至獎金發罄為止。

    刑事局今天與華南銀行簽署防詐合作備忘錄，左為刑事局長周幼偉、右為華南銀行董事長陳芳蘭。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事局今天與華南銀行簽署防詐合作備忘錄，左為刑事局長周幼偉、右為華南銀行董事長陳芳蘭。（記者姚岳宏翻攝）

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