LINE傳假傳票來要錢 76歲翁險失200萬

76歲蘇翁收到假傳票誆涉案，欲領200萬元交付監管，行員警覺通報，警方即時到場阻詐，成功保住積蓄。（民眾提供）

2025/05/13 15:25

〔記者王捷／台南報導〕76歲蘇姓老翁12日收到假冒台北地檢署的LINE傳票，誆稱他涉入洗錢與金融犯罪，要求將帳戶內200萬元交付監管。蘇男驚慌趕赴銀行欲提領現金，行員察覺有異通報警方保住200萬。

二分局指出，蘇男當日下午3時許，在手機LINE上收到暱稱「建宇」的歹徒傳來的刑事傳票照片，自稱來自台北地方法院地檢署，內容指稱其個資遭冒用，並以涉案為由，要求3日內領出帳戶內全部款項，由法院人員監管，否則將依法拘提。

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蘇男信以為真，隨即前往西門路銀行臨櫃提款200萬元，行員察覺異常，認為可能是詐騙手法，主動通報南警二分局海安派出所。警員黃游成、陳冠霖到場後，查看其手機畫面，確認該所謂傳票為假，立即加以勸阻。

警方表示，經向蘇男解釋，檢警若通知當事人說明案件，皆採正式書面送達，不可能以LINE訊息傳達，更不會要求民眾將資金交由不明人員保管。蘇男聽聞後恍然大悟，終止提款行動，成功保住血汗錢。

警方強調，民眾若接獲內容提及「涉案」「偵查不公開」「帳戶監管」「司法調查」等用語，應立即掛斷電話，切勿依指示操作。若有疑問，可撥打165反詐騙專線查證，以免落入陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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