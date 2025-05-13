黃金磨成粉可發大財？「炒房名師」被控吸金被害人求償1790萬

李姓男子誤信王男等人的投資黃金計劃，提告求償1790萬元，高院判決判決李男等人應連帶賠償1044萬元。（記者楊國文攝）

2025/05/13 16:27

〔記者楊國文／台北報導〕「炒房名師」王派宏被控推出「吸金課程」，以教學名義從學員身上吸金騙取9億多元，隨後與妻子謝女捲款潛逃，新北地檢署依違反銀行法起訴集團成員16名共犯，並發佈通緝王男夫婦；一名李姓學員指控被王男詐騙1790萬提告求償，高等法院今判決王男、助理等3人應連帶賠償李男1044萬元，可上訴。

李男求償指出，他因受廣告吸引，而參與王姓男子、廖女和蔡男等人舉辦的投資講座及說明會，並因王男講授有關黃金磨成粉末後，自中國香港攜帶到印度、日本等地轉售賺取巨幅價差的投資計畫而對該投資事業心動，蔡男見狀即從旁慫恿他儘速投入資金。

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李男因誤信於2019年3月間與廖男簽立投資合約，並將自己名下房屋持以設定抵押借款，借貸所得資金1790萬全數投入。因王男將非法吸金所得攜帶離境，遭檢警追查，李男才知受騙。

李男認為因受騙而無法取回投資款1790萬元，請求王男、廖女和蔡男3人連帶賠償1790萬元，台北地院審理判決李男全部勝訴，即王男3人應連帶賠償李男1790萬元。

高等法院審理認為，蔡男雖否認與廖女、王男等3人為共同侵權人，但依據蔡男當時對外傳送的LINE對話內容、證人柯女在一審的證詞，可以認定蔡男對外積極以王男助理身分招攬被害人李男訂約，並賺取紅利，李男因此加入該投資群組，蔡男、廖女和王男就李男因投資事業所受損害應負起連帶侵權損害責任。

高院認定，經重親計算李男先前已取得部份賠償金額、利息等費用，判決王男、蔡男和廖女等3人應連帶賠償1044萬元，還可上訴。

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