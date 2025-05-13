車遭拖吊婦衝百米狂追慘摔 警：若能及時攔車會放車

婦人發現休旅車遭拖吊拔腿狂衝百米試圖攔車。（圖由民眾提供）

2025/05/13 15:34

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局交通隊拖吊車今天（13日）在彰化市三民路執行違停車輛拖吊，1名婦人發現休旅車遭拖吊，立即拔腿狂衝百米試圖攔車，不料最終仍慘摔受傷；警方對此表示，民眾若能及時攔車，警方會進行放車，可節省保管費與移置費，但違規停車罰鍰仍要繳納，如未能攔到車也切勿追車，以免發生危險。

這起追逐拖吊車發生在今天上午11點多，縣警局交通隊拖吊車在彰化市三民路段執行違規車輛拖吊移置時，1名在遠處的婦人發現自己的休旅車被拖吊，立即拔腿狂奔百米，此時休旅車已被拖吊上車且拖吊車已駛離，婦人就在快要攔到車時突然慘摔倒地，最終拖吊車仍離去，拖回金馬路保管場。婦人坐在路中央路面滾燙，一旁民眾趕緊將她攙扶到路邊，雙腿膝蓋擦傷。

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婦人表示，她是因為車內放有水產怕腐敗，因此緊張追逐拖吊車。事後已到拖吊場繳納罰鍰及規費。除依據道路交通管理處罰條例第56條規定繳納600元以上1200元以下罰鍰，還得自付拖吊移置費汽車800元，以及車輛保管費汽車100元。

縣警局交通隊表示，拖吊車駛離過程中，婦人從對向車道奔跑至該處欲攔車而不慎自摔。經調閱影片比對，拖吊車駛離時，為拖吊車視線死角，執勤員警並未發現婦人要攔車。

縣警局交通隊從2012年起，修訂《彰化縣違規車輛拖吊保管場移置保管車輛工作重點及注意事項》，亦即拖吊車上架駛離之前，須現場先鳴警報器1至3聲，提醒車主有緩衝時間取車，若未見車主出現再拖車。在黏貼封條、錄影或拍照後，拖吊上架，若未離開現場而車主到場即放行，並開立違規單舉發；若已離開現場，車主於拖吊車進入保管場前攔到車，也「從寬認定」，一律放車，給民眾方便。

婦人發現休旅車遭拖吊拔腿狂衝百米試圖攔車，不料最終仍慘摔受傷，被路人攙扶至路邊。（圖由民眾提供）

婦人發現休旅車遭拖吊拔腿狂衝百米試圖攔車，不料最終仍慘摔受傷，坐在滾燙的路面。（圖由民眾提供）

彰化縣警方拖吊車輛時，民眾若能及時攔車，警方會進行放車，可節省保管費與移置費，但違規停車罰鍰仍要繳納。 （圖由警方提供）

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