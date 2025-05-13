65歲男「性致」不減 想援交險被騙2萬多元

65歲洪姓男子誤信援交網站，欲購2萬3千元遊戲點數付款，遭超商店員察覺異狀通報，警方即時到場阻詐，成功保住男子積蓄。（民眾提供）

2025/05/13 14:55

〔記者王捷／台南報導〕洪姓男子雖然已經65歲了，但「性致」不減，他不曉得在哪裡看到「夜色俱樂部」的廣告，被詐團偽裝的應召站欺騙，去超商打算買2萬多元遊戲點數時，被店員察覺報案，警方介入後打消他援交的念頭。

12日下午洪男因為一次要買入2萬3000元，引起店員警覺，通報南市警三分局安中派出所，員警林威助與林櫻蓉到場詢問後，發現洪男遭假援交詐騙，警方即時介入。

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警方調查，洪男當日透過Line與自稱「開通專員-婉婉」的帳號聯繫，對方聲稱在「夜色俱樂部」平台可預約援交，並提供連結要求註冊會員。洪男依指示完成註冊後，「客服」再要求繳交「資金加佣金」共2萬3000元，並表示會在註冊完成後退還費用，付款方式則為購買MyCard點數。

洪男前往超商準備購買點數時，對於用途支吾其詞，店員察覺異狀報警處理，警方進一步了解後確認為假援交詐騙，成功保住洪男血汗錢。

三分局呼籲，網路交友風險高，凡遇陌生人要求購買遊戲點數或匯款者，幾乎都是詐騙。民眾若遇可疑情況，應撥打165反詐騙專線或110報案電話求證，以免落入陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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