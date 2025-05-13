疑賭債喬不攏爆槍擊案 蘆洲警方逮雙煞

新北市警蘆洲分局今逮捕持霰彈槍開槍及持刀的劉嫌等雙煞，偵破槍擊討債案，將持續追查犯行。（記者吳仁捷翻攝）

2025/05/13 14:54

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲10日凌晨驚傳槍擊案，疑雙方賭債喬不攏，李姓男子開車衝撞對方車輛，遭對方數人持刀槍反擊，蘆洲警分局今天凌晨逮獲持霰彈槍的劉嫌及持刀陳嫌，宣布偵破槍擊討債案，將開槍劉嫌等雙煞帶回偵訊，釐清劉、陳2嫌有無幫派背景，及犯案動機。

據了解，21歲李姓男子10日凌晨0時許與友人因債務相約新北市蘆洲街頭談判，沒想到一見面李男就開車衝撞對方車輛，對方持霰彈槍反擊，雙方槍響後都逃離現場；民眾聞聲以為氣爆，警方據報循線逮捕李男，調閱相關監視器，積極追緝在逃的開槍嫌犯。

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據悉，李男與友人疑對歸還賭債金額遲遲談不攏，隔空互嗆，雙方相約在蘆洲區永安南路二段見面談判。李男帶了1名同夥先抵達，等到對方也開車出現後，二話不說直接開車衝撞，對方不甘示弱，持霰彈槍對著李男的汽車車尾開槍，雙方一陣衝突後皆逃離現場。

警方接獲民眾報案，趕抵現場確認不是氣爆，即刻調閱相關監視器追查，循線在泰山區先行逮捕李男。經查李男有過失傷害、侵占等前科，他供稱是為了「喬債」所以雙方相約談判，並稱對方開槍打他，其餘細節李男則不願交代。

警方表示，案情並不單純，將偵訊開槍、持刀揮砍犯嫌，釐清動機，依毀損、恐嚇、槍砲等多項罪嫌進行偵辦。

新北市警蘆洲分局今逮捕持霰彈槍開槍及持刀的劉嫌等雙煞，偵破槍擊討債案，將持續追查犯行。（記者吳仁捷翻攝）

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