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    首頁　>　社會

    台中爆托嬰中心虐嬰 社會局：嚴查重罰絕不輕縱

    台中爆托嬰中心疑虐多名幼兒，社會局長廖靜芝指出，嚴查重罰絕不輕縱。（圖由市府提供）

    台中爆托嬰中心疑虐多名幼兒，社會局長廖靜芝指出，嚴查重罰絕不輕縱。（圖由市府提供）

    2025/05/13 16:07

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市又爆豐原區有托嬰中心托育人員涉嫌在3月任職期間，疑對多名幼兒有惡意搖晃、拍打額頭、拉扯拖行等行為；社會局長廖靜芝今（13日）嚴正表示，將持續擴大調查，嚴查重罰絕不輕縱，也要追究托嬰中心管理疏失和延遲通報的責任。

    台中市議員陳清龍昨日指接獲家長陳情，指豐原區某托嬰中心傳出虐童案，傳出有8名幼兒受虐，並有影片拍到女保育員涉嫌暴力強拉嬰幼兒，導致嬰幼兒頭部撞地，現場多名嬰幼兒嚇得大哭；今日傳出受虐幼兒數增加。

    廖靜芝指出，社會局4月25日無預警稽查托嬰中心，該中心負責人告知1名托育人員對孩子有不當行為，但距離案發日已相隔近1個半月，該名人員已離職，稽查人員要求該中心立即通報，同時提供案發日前後共30天監視錄影畫面。

    廖靜芝指出，社會局正徹查受害幼兒人數，也主動聯繫家長，說明案件處理程序，持續提供關心與協助，目前幼童狀況還算穩定，7人持續在該托嬰中心照顧，1人已停托。

    社會局表示，與教育局清查台中市托嬰中心、居家托育人員與幼兒園系統，目前沒有該名托育人員在幼教機構任職的資訊；該名托育人員涉及違反兒少權法第49條，可處6萬元以上60萬元以下罰緩，並得公布其姓名或名稱。另依兒少權法81條規定，審酌情節嚴重程度，可予以一定期限不得擔任兒童福利機構工作人員。

    至於托嬰中心有無延遲通報，社會局將一併追究，若查證屬實，可依兒少權法第53條處6千元以上6萬元以下罰緩；另外，托嬰中心如涉及管理疏失，可依兒少權法第83條，處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並命其限期改善；若情節嚴重，得命其停辦並公布其名稱及負責人姓名，且終止準公共契約。

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