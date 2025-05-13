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    首頁　>　社會

    感情不睦潑男友強酸毀容 法院判賠1457萬元

    台中一名邱姓女子和謝姓男友感情不睦，預藏強酸朝他潑灑，造成臉部、身體多處灼傷，台中地院判賠1457萬元。（記者陳建志攝）

    台中一名邱姓女子和謝姓男友感情不睦，預藏強酸朝他潑灑，造成臉部、身體多處灼傷，台中地院判賠1457萬元。（記者陳建志攝）

    2025/05/13 13:39

    〔記者陳建志／台中報導〕台中邱姓女子（39歲）和謝姓男友感情不睦，為了報復他，埋伏在停車場，見謝男搭計程車下車，立刻持事先準備的不明強酸朝他潑灑，造成謝男臉部毀容，手部活動也受損，刑事部分台中地院依重傷害罪判邱女8年8月徒刑，民事則應給付1457萬餘元，可上訴。

    檢警調查發現，邱女和謝男是同居的男女朋友，但兩人後來感情不睦，常因生活瑣事、感情的問題爭吵，邱女懷恨在心，2022年3月29日深夜邱女為了報復謝男，事先準備不明強酸液體，並躲在北區1處停車場埋伏。

    邱女見謝男搭計程車回來，一下車立刻上前持不明強酸液體，朝謝男的臉部和身體潑灑，造成他雙眼、顏面、頭頸及四肢都有4度化學性灼傷，全身高達29%受害。

    邱女犯案後留在現場，警方獲報到場後將她依證人帶回，發現其手部、鞋子都有腐蝕痕跡，並在其車上發現作案用裝有強酸的瓶子，坦承因和謝男有感情糾紛才會朝他潑酸報復，附近監視器也錄下邱女的身影。

    謝男事後對邱女提出殺人未遂告訴，邱女則否認有殺人故意；檢方認為，邱女潑酸後就無其他對謝男不法作為，且依她攜帶酸液的數量，並不會產生奪命的情形，依重傷害罪嫌將她起訴。

    謝男被強酸潑灑後，因化學性灼傷造成顏面毀容、鼻翼變形、角膜混濁及雙手活動受損，醫院診斷認定，經治療仍難以痊癒，已達重傷程度，刑事依重傷害罪判邱女8年8月；民事部分，考量謝男遇害後醫療費用、勞動力減損及精神撫慰等，判邱女應給付謝1457萬5066元。

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