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    台中豐原托嬰中心虐嬰案 受害幼童增至14人

    豐原托嬰中心虐嬰案，受害嬰幼兒擴增至14人。（民眾提供）

    豐原托嬰中心虐嬰案，受害嬰幼兒擴增至14人。（民眾提供）

    2025/05/13 13:39

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區某托嬰中心傳出虐嬰案，經社會局調閱監視畫面調查，目前受害嬰幼兒已擴大至14人，目前仍持續清查中，因該托嬰中心核定可收托60人，之前實際婦托55人，不排除有更多人受害；由於該托嬰中心是市府補助的準公托，部分家長昨獲知有虐嬰案，今天趕緊前往托嬰中心退費。

    該托嬰中心因離職的陳姓托育員涉及虐嬰，社會局依法要求托嬰中心昨晚召開說明會向家長說清，據了解，說明會持續近3小時，受害家長情緒不滿，質疑托嬰中心察覺有受虐情形卻延遲通報。

    有受害幼童阿嬤表示，她因為信任托育員，也跟陳姓女托育員交情不錯，因而放心將1歲多孫子託付給托嬰中心，看到監視器才發現孫子受到暴力對待，讓她心痛又不捨，要求托嬰中心給真相。

    社會局長廖靜芝說，市府接獲通報啟動調查，從3月17日的監視畫面開始清查，除8名嬰幼兒受害，目前再清查出6人，被害人擴至14人，由於目前還在持續清查中，不排除還有其他嬰幼童受害。因該托嬰中心監視器多達近20支，調查需要一段時間，依法會在4個月內完成調查。

    廖靜芝並指出，目前根據監視器畫面，已確認陳姓女托育員已涉及不當對待，將視情節輕重依兒少權法6萬至60萬元，甚至取消其托育資格；托嬰中心屬於管理單位，若涉及管理疏失，也可依兒少權法處6至60萬元罰鍰，甚至命其停辦，公布名稱及負責人姓名，以及終止準公共契約。

    部分家長聞訊後今天立即前往托嬰中心辦理退費，一名林姓家長表示，太太還在坐月子，原本報名要將女兒送交托嬰中心，看到新聞報導才知有嚴重虐嬰案件，嚇得趕緊來退費，另覓他處托嬰，並抱怨公托或準公托名額少，私立的又貴，家長托嬰不易。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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