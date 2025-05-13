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    午夜驚魂！台中東區2機車猛對撞 騎士噴飛嚇壞路人

    倒地機車旁路面布滿油漬。（民眾提供）

    倒地機車旁路面布滿油漬。（民眾提供）

    2025/05/13 13:09

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市東區13日凌晨發生驚悚車禍，兩輛機車在行經路口時猛烈對撞，當場爆出巨響，碎片四濺，場面怵目驚心，也嚇壞附近民眾，警方與救護人員接獲報案後火速趕抵現場，目睹地上機車零件散落一地，兩名騎士倒臥血泊中，所幸經送醫均無生命危險，確實肇因將進一步鑑定釐清。

    這起車禍發生在今天凌晨零時許，地點在東區大智路與信義街口，經查，23歲潘姓女子當時騎乘機車，沿信義街由南往北行駛，左轉進入大智路時，與對向同樣騎機車，沿信義街由西往東直行的24歲孫男發生碰撞，兩輛機車撞擊力道驚人，不僅車體變形，路面布滿油漬，騎士雙雙倒地哀號，隨即被緊急送往中國醫藥大學附設醫院搶救。

    而這起車禍也驚醒附近睡夢中民眾，有目擊者形容：「當下聲音超大，好像爆炸一樣，出去一看兩個人躺在地上不動，真的嚇壞了！」由於肇事地點位於交叉路口，是否因轉彎未禮讓或闖紅燈等因素導致事故，仍須進一步釐清。

    警方指出，兩名騎士均未有酒精反應，目前傷勢雖無生命危險，但肇事原因仍待事故鑑定小組進一步分析研判，呼籲駕駛人行經路口時應放慢車速、注意左右來車並保持安全距離，避免憾事重演，尤其夜間行車更需提高警覺，以保障自己與他人安全。

    發生碰撞事故路口。（民眾提供）

    發生碰撞事故路口。（民眾提供）

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