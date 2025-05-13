非法吸金22億、涉犯反滲透法 三聯集團徐少東突失聯

涉及選罷、反滲透等罪，獲交保的中華致公黨副主席徐少東驚傳失聯，檢警調尋監視器發現其最後行蹤在高醫停車場。（民眾提供）

2025/05/13 13:08

〔記者黃良傑／高雄報導〕涉犯反滲透法及國安法發展組織罪獲交保的中華致公黨副主席徐少東驚傳失聯，因留有書信給家人，且知情不少兩岸間的人事物，徐的安危引發檢警調、國安人員關切，擔心恐遭遇不測，積極找尋中，除通報全國警政機關協尋，也加強注意海岸動靜，目前查出最後行蹤在5月9日清晨5時30分在高醫停車，步行離開高醫後就人間蒸發。

據查，徐少東於5月5日最後一次到新興分局自強派出所報到，直到9日清晨5時10分許，開車離開家前往高醫，清晨5時30分許，車停高醫後獨自步行離開，家屬在11日下午16時報警，指徐把手機留在家裡後離去，因其近日心情低落，為避免發生更嚴重意外，徐子發現父親留下書信後離家失聯。

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檢警調不排除任何可能性，三聯集團負責人徐少東和法律顧問兼幹部張永昌，自2015年9月起至2019年5月止，涉嫌以老鼠會方式，假銷售真吸金，金額高達22億6670萬，犯罪時間長達近4年，被害投資人多達4016餘人。

據調查，中國透過中華致公黨副主席徐少東等人，涉嫌意圖在總統選舉期間，拉抬「郭柯配」聲量，並於去年3月間，被橋頭地檢署依涉嫌違反總統、副總統選舉罷免法和反滲透法等罪提起公訴後，移送橋頭地院審理中。

檢調辦案人員偵辦反滲透法等罪期間，赫然發現徐少東另涉及替對岸發展組織，涉嫌觸犯國家安全法，由橋檢移審高檢署高雄分署偵辦並起訴，目前由高雄高分院審理中。

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