日籍酒吧店東尾隨逼口交 長髮披肩酒醉的「她」……是男的！

日籍酒吧店東和田卓也趁對方醉倒，雖知尾隨長髮飄逸的「她」為男兒身，仍因性慾高漲逼口交得逞；二審改判2年徒刑、緩刑5年，提供200小時義務勞務，可上訴。（情境照）

2025/05/13 13:26

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日籍酒吧店東逼長髮男子口交 判刑3年2月驅逐出境

〔記者楊國文／台北報導〕日籍男子和田卓也在台北市經營日式酒吧，去年5月某日下午尾隨1名長髮飄逸的女子，不久「她」醉倒在住處樓梯間，雖經驚見對方為男兒身，仍因性慾高漲逼口交得逞，台北地院依乘機性交罪，判刑3年2月，刑畢驅逐出境；上訴後，高等法院今改判2年徒刑、緩刑5年，提供200小時義務勞務，可上訴。

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和田卓也去年5月14日下午2時許在他經營的台北市林森北路日式酒吧監督裝潢工程，見到長髮披肩的「女子」經過店外，一時起色心，一路尾隨對方至其住處，目睹對方因酒醉癱軟在樓梯間，見狀假意上前詢問「妳還好嗎」？雖確認一身女裝打扮的對方竟是男兒身，因性慾高漲，仍脫下自己的內外褲逼對方替他口交得逞。被害男子不甘受辱報警提告。

警訊和檢方偵訊時，和田卓也辯稱，因對方主動擁抱、挑逗，才情不自禁無法控制自己犯下大錯。台北地檢署偵查後，依乘機性交罪起訴和田卓也。

台北地院審理時，和田卓也改口坦承犯行，且與被害人達成和解，並履行和解條件，不過，北院認為和田卓也僅因感覺被害人貌美，竟一路尾隨被害人返家，並趁「他」意識不清之際，乘機性交得逞，不僅造成被害人身心受創，且本案發生地點在人潮眾多的北市中山區鬧區，對社會治安危害甚鉅，依乘機性交罪對和田判刑3年2月，刑畢或經赦免後驅逐出境。

全案上訴後，高等法院今改判2年徒刑、緩刑5年，提供200小時義務勞務。可上訴。

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