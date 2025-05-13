為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    竹聯幫和堂投資誆騙逾2300萬 南軟高階主管也受害逮31嫌

    竹聯幫和堂萬姓成員指揮旗下小弟投資詐騙，被害人共12人損失逾2300萬元，警方壓制逮捕其中一名車手。（記者陸運鋒翻攝）

    竹聯幫和堂萬姓成員指揮旗下小弟投資詐騙，被害人共12人損失逾2300萬元，警方壓制逮捕其中一名車手。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/05/13 12:37

    〔記者陸運鋒／台北報導〕竹聯幫和堂萬姓成員指揮旗下小弟，在社群平台誆騙民眾投資股票，再指派假冒財務理專收取現金，詐騙金額逾2300萬元，其中，一名在南軟園區擔任高階主管趙姓女子投入900萬元無法出金報案，南港警分局長期跟監蒐證，逮捕萬等31名嫌犯，瓦解該詐騙集團，警方今召開記者會說明。

    警方調查，在南軟園區某科技公司擔任高階主管47歲趙姓女子，去年底在臉書看見理財節目主持人「陳凝觀」投資訊息，隨後加入LINE群組，並依對方指示下載投資APP，而趙女去年11月先投入156萬元資金嘗試後，看見APP顯示自己投資的股票每天大漲，還以為真的有賺錢，接下來3個月又投入資金700多萬元，直到要出金時，對方不斷拖延甚至封鎖，趙女才驚覺被騙而報案。

    據查，警方報請士林地檢署指揮偵辦後，掌握竹聯幫和堂21歲萬姓男子指揮旗下詐團車手，向被害人收取贓款後，再交付給騎滑板車的收水手，以此掩人耳目躲避警方查緝，而警方追查期間，意外發現還有另外11名潛在被害人，總計共12人被騙2300萬餘元。

    案經抽絲剝繭追查，警方從2月開始陸續於雙北、新竹、苗栗及高雄執行4波搜索、拘提，逮捕萬嫌、監控手5人、收水5人、出金手3人、車手17人共31名嫌犯，而其中1名官姓車手還是從馬來西亞來台旅遊的觀光客，另查扣現金422萬餘元、賓士C300名車及200多支手機等贓物。

    警詢後，將萬等31名嫌犯依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後聲押萬嫌獲准，其餘共犯則6萬至15萬元交保。

    警方呼籲，詐欺手法以「假投資」、「假網拍」及「解除分期付款」為多，而假投資詐騙的財損金額最高，如民眾遇到任何疑慮，應立即撥打「165」反詐騙專線、「110」或至派出所尋求協助，避免落入詐騙陷阱。

    警方突襲拘提竹聯幫和堂萬姓成員時，嫌犯一臉錯愕衣服都還來不及穿。（記者陸運鋒翻攝）

    警方突襲拘提竹聯幫和堂萬姓成員時，嫌犯一臉錯愕衣服都還來不及穿。（記者陸運鋒翻攝）

    南港警方破獲竹聯幫和堂詐騙集團，查扣現金422萬餘元、賓士車及200多支手機等贓物 。（記者陸運鋒攝）

    南港警方破獲竹聯幫和堂詐騙集團，查扣現金422萬餘元、賓士車及200多支手機等贓物 。（記者陸運鋒攝）

    該詐騙集團收水手向車手收取贓款後，還騎著滑板車離開，試圖躲避警方查緝。（記者陸運鋒翻攝）

    該詐騙集團收水手向車手收取贓款後，還騎著滑板車離開，試圖躲避警方查緝。（記者陸運鋒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播