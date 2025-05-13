竹聯幫和堂投資誆騙逾2300萬 南軟高階主管也受害逮31嫌

竹聯幫和堂萬姓成員指揮旗下小弟投資詐騙，被害人共12人損失逾2300萬元，警方壓制逮捕其中一名車手。（記者陸運鋒翻攝）

2025/05/13 12:37

〔記者陸運鋒／台北報導〕竹聯幫和堂萬姓成員指揮旗下小弟，在社群平台誆騙民眾投資股票，再指派假冒財務理專收取現金，詐騙金額逾2300萬元，其中，一名在南軟園區擔任高階主管趙姓女子投入900萬元無法出金報案，南港警分局長期跟監蒐證，逮捕萬等31名嫌犯，瓦解該詐騙集團，警方今召開記者會說明。

警方調查，在南軟園區某科技公司擔任高階主管47歲趙姓女子，去年底在臉書看見理財節目主持人「陳凝觀」投資訊息，隨後加入LINE群組，並依對方指示下載投資APP，而趙女去年11月先投入156萬元資金嘗試後，看見APP顯示自己投資的股票每天大漲，還以為真的有賺錢，接下來3個月又投入資金700多萬元，直到要出金時，對方不斷拖延甚至封鎖，趙女才驚覺被騙而報案。

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據查，警方報請士林地檢署指揮偵辦後，掌握竹聯幫和堂21歲萬姓男子指揮旗下詐團車手，向被害人收取贓款後，再交付給騎滑板車的收水手，以此掩人耳目躲避警方查緝，而警方追查期間，意外發現還有另外11名潛在被害人，總計共12人被騙2300萬餘元。

案經抽絲剝繭追查，警方從2月開始陸續於雙北、新竹、苗栗及高雄執行4波搜索、拘提，逮捕萬嫌、監控手5人、收水5人、出金手3人、車手17人共31名嫌犯，而其中1名官姓車手還是從馬來西亞來台旅遊的觀光客，另查扣現金422萬餘元、賓士C300名車及200多支手機等贓物。

警詢後，將萬等31名嫌犯依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後聲押萬嫌獲准，其餘共犯則6萬至15萬元交保。

警方呼籲，詐欺手法以「假投資」、「假網拍」及「解除分期付款」為多，而假投資詐騙的財損金額最高，如民眾遇到任何疑慮，應立即撥打「165」反詐騙專線、「110」或至派出所尋求協助，避免落入詐騙陷阱。

警方突襲拘提竹聯幫和堂萬姓成員時，嫌犯一臉錯愕衣服都還來不及穿。（記者陸運鋒翻攝）

南港警方破獲竹聯幫和堂詐騙集團，查扣現金422萬餘元、賓士車及200多支手機等贓物 。（記者陸運鋒攝）

該詐騙集團收水手向車手收取贓款後，還騎著滑板車離開，試圖躲避警方查緝。（記者陸運鋒翻攝）

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