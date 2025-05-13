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    被爆包養小50歲嫩妹意外生子遭索10億 王文洋發3點聲明

    王文洋私生子疑雲，永然律師事務所表示，交由法律審理判斷。（資料照，記者張慧雯攝）

    王文洋私生子疑雲，永然律師事務所表示，交由法律審理判斷。（資料照，記者張慧雯攝）

    2025/05/13 12:42

    〔記者張慧雯／台北報導〕宏仁集團總裁王文洋被媒體爆料疑似包養學生妹，且有私生子，因拒認骨肉遭討10億元；王文洋委任永然律師事務所發出三點聲明稿，表示尊重司法程序，一切交給法院審理判斷，對於有人刻意向媒體爆料，想運用媒體報導影響法院的審理並不認同。

    王文洋遠離媒體聚光燈已久，孰料，今日遭爆料疑似在5年前包養學生妹，在對方生子後委由自己母親代養小孩，如今小孩已將上學，外婆一狀告上法院希望小孩「認祖歸宗」。

    根據周刊報導，王文洋和一名宋姓女子5年多前發生的一段情，宋女還為王生下一名男孩，如今小孩已到了要上小學的年紀，女方希望孩子能認祖歸宗，要王文洋出面負責；面對突如其來的認親要求，王文洋不認為孩子是兩人所生，拒絕認領，女方只好告上法院，請求法官確認2人的親子關係，台北地院日前為此開庭調解，女方開價逾10億元和解金，但遭王文洋拒絕。

    據指出，宋女20多歲，長相甜美，曾在aSugarDating交友網站、也就是俗稱的「包養網站」刊登徴友訊息，自稱學生妹，要求幫她完成學業，身高163公分，至於零用錢的需求可商議，宋女稱是透過此網站與王文洋往來，知情人士指出，王文洋是透過中間人與宋女搭上線，並非直接上網找宋女。

    周刊指出，宋女一開始與王文洋往來，確實是建立在金錢之上，只是王出入有名車接送，談吐風趣，出手又大方，讓她對王日久生情，因而發展出一段情，與王親熱時也沒有要求對方要做好防護措施，一切順其自然。不久，宋女發現自己懷孕，經過考慮再三，決定把2人愛的結晶生下來

    對於周刊報導，王文洋委託永然律師發出三點聲明：

    第一，王文洋去年接獲宋姓女子提告，該案日前經法院分案審理，王文洋律師除委任楊芳婉律師外，也委託永然律師事務所，該案經雙方委任律師進行調解，目前也進行審理的法律程序。

    第二，此案原本是家事事件，王文洋尊重司法程序，一切交由法院審理判對，對於有人刻意向媒體爆料，想運用媒體報導影響法院的審理並不認同。

    第三，新聞報導事件都屬當事人王文洋個人私事，與社會公益無關，對於佔用社會資源一事，向大眾深表歉意。

    王文洋委託永然律師事務所聲明。（記者張慧雯翻攝）

    王文洋委託永然律師事務所聲明。（記者張慧雯翻攝）

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