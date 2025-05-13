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    女逛新竹巨城遭「反手襲臀」上前理論 嫌犯轉身走人

    女逛新竹巨城遭「反手襲臀」上前理論並拍照上傳網路。（取材自臉書）

    女逛新竹巨城遭「反手襲臀」上前理論並拍照上傳網路。（取材自臉書）

    2025/05/13 13:16

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕襲臀狼出沒！新竹一名女網友11日和家人逛新竹遠東巨城購物中心，中午用餐時間人潮眾多，竟被一名迎面而來的陌生男子趁亂伸出鹹豬手反手襲臀，她憤而追上前理論，不料該男竟無悔意，表情木然回答「不知道」就轉身走人，讓女網友氣得將襲臀男子用手機拍下上傳網路社團「新竹人新竹事」，提醒民眾注意安全。

    女網友指出，11日她和弟弟與母親一起逛巨城購物中心，中午12點半在5樓被一名迎面而來的陌生男子趁擁擠時交錯的瞬間，反手抓了臀部一把。

    女網友說，當下她愣了一秒，旋即大喊追上男子，面對她和弟弟及媽媽的詢問時，男子卻表情木然，只答了一句「不知道」，就轉身走掉，好像什麼事情都沒發生，讓她非常生氣又害怕。因此用手機將該男子拍下，提醒民眾逛街時也要留意四周，保護自己，此外，她也已經將這件事反映給巨城櫃台與警衛，希望他們加強巡邏。

    不少網友紛紛回應「這屬於性騷擾行為…建議直接報警，防止再有下一位受害者」、「噁爛的渣，到處都有」、「這樣的人需要被修理」、「為何要打馬賽克？幹嘛還對他這麼好。」

    警方表示，意圖性騷擾乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處行為者，已觸犯性騷擾防治法第25條，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金。

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