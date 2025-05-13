越南女移工冒用身分撒嬌稱「整形變臉」 失聯3705天真相仍曝光

黃女冒用他人健保卡照片，試圖矇混過關。（警方提供）

2025/05/13 13:09

〔記者許國楨／台中報導〕「沒事啦帥哥，我只是打了醫美變漂亮！」台中市一名越南籍女移工騎乘微型電動車違規遭攔查，冒用他人健保卡照片，竟撒嬌謊稱自己「醫美變臉」，試圖矇混過關，但警方不為所動，查證後發現她竟是失聯長達3705天（約10年又55天）的移工，偵辦後移送移民署處理。

台中市第一分局公益派出所警員陳鴻霆，上週五巡經西區向上路與中美街口時，發現一名外籍女子騎乘微型電動車未禮讓行人，立即上前攔查並要求其出示證件，該名女子卻閃爍其詞自稱姓陳，自越南來台9年，卻對「居留證」毫無概念，且手機中也找不出任何有效證件照片，最後翻出手機相簿內一張健保卡照片當作身分證明。

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但警方透過系統比對後，卻發現健保卡上持卡人照片與眼前人相差極大質疑時，女子竟一派輕鬆地表示：「我最近有打醫美，有紋唇紋眉，年輕的照片本來就會差啦！」甚至笑稱：「沒事啦帥哥～」企圖用撒嬌化解危機，但警員嚴肅表示依法行政立場，將其帶至專勤隊查證身分。

經查，女子是現年41歲的黃姓失聯外籍移工，來台後於2015年逃跑，至今逾期居留已長達3705天（約10年又55天），第一分局長尤啓南呼籲，冒用身分或逾期居留均違法，失聯移工將依法遣返並限制入境，同時提醒民眾切勿將身分證件借予他人使用，以免觸法受害，警方將持續嚴查不法，維護社會秩序。

黃女誆醫美變臉還撒嬌，最後仍被警方識破。（警方提供）

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