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    詐騙集團玩弄民眾愛心 謊稱幫助小孩遠離敘利亞內戰來騙錢

    警方到場勸說。（記者王冠仁翻攝）

    警方到場勸說。（記者王冠仁翻攝）

    2025/05/13 12:36

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市一名74歲老婦阿嬌（化名）落入詐騙集團的假愛心圈套，詐騙集團假冒成聯合國官員，謊稱要幫助小孩遠離敘利亞內戰戰火，要她去銀行轉帳35萬元。她信以為真跑去銀行，幸虧行員發現異狀通報警方，警方這才及時攔阻她受騙。

    北市警北投分局今天發布新聞稿，公布這組詐騙集團的話術，同時也呼籲民眾應保持警惕，避免相信來自陌生人的金融消息，若發現疑似詐騙案件，請撥打165防詐騙諮詢專線查證或撥打110報案求助。

    警方調查，阿嬌某次收到一封自稱是聯合國的電子郵件，信中聲稱近來敘利亞內戰爆發了新一波衝突，有30多萬人死亡、600多萬名難民逃離，要求她轉帳35萬元到某帳戶購買比特幣來幫助小孩搭飛機遠離戰火。她信以為真，不久後就跑到住家附近的國泰世華銀行北投分行要臨櫃轉帳35萬元。

    不過，阿嬌謹記「官員」指示，沒有說出實際用途，還謊稱是要還朋友錢；但行員進一步追問相關細節發現有異，通報警方。

    轄區警方趕到後釐清事情始末，警方研判這是詐騙集團的行騙手法，苦心對她勸說，並拿出過往相關新聞案例給她看，她這才發現自己的愛心被詐騙集團玩弄，放棄轉帳。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    詐騙集團假冒成聯合國官員來騙錢。（記者王冠仁翻攝）

    詐騙集團假冒成聯合國官員來騙錢。（記者王冠仁翻攝）

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