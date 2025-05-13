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    退役飛官收賄洩雄三飛彈機密給中國 沒收210萬判刑2年6月

    史姓退役飛官被中國清治人員收買，涉嫌吸收空軍戰術管制聯隊許姓上尉，將國軍雄三反艦飛彈部署等機料洩漏給中國，台中高分院今天判刑2年6月。（記者陳建志攝）

    史姓退役飛官被中國清治人員收買，涉嫌吸收空軍戰術管制聯隊許姓上尉，將國軍雄三反艦飛彈部署等機料洩漏給中國，台中高分院今天判刑2年6月。（記者陳建志攝）

    2025/05/13 12:47

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    吸收現役軍官許展誠洩露雄三飛彈機密 退役飛官史濬程10萬交保

    上尉許展誠涉賤賣雄三反艦飛彈機密案 台中高分院「管轄錯誤」移請地院審理

    〔記者陳建志／台中報導〕高等檢察署台中分署（台中高分檢）查獲已退役史姓飛官被中國情治人員吸收，收受逾150萬元賄款，並吸收空軍戰術管制聯隊上尉許姓管制官，洩漏台灣因應中共戰機侵擾的應對方案、及雄三反艦飛彈部署等機密資料給中國，時間長達4年，台中高分院今天宣判，史姓飛官依違反國安法、貪污治罪條例判刑2年6月，許姓上尉部分則移轉台中地院審理。

    台中高分檢起訴指稱，空軍439聯隊退伍的史姓少校飛官（50歲），退伍後到中國發展，他認識化名「老K」的中國人，「老K」再介紹中共情治人員「子華」，史男被中國吸收，擔任「子華」成立的一家空殼公司的監事，史男領取的監事報酬，實際就是他吸收學弟，再把情報洩密給中國的賄款酬勞。

    史男2021年接觸空軍戰術管制中心許姓攔截管制官（29歲），許是史的空軍學弟，史對許佯稱，他和美國軍方有交流，希望吸收許，提供空軍因應中共戰機擾台的具體作為及相關規定等祕密文件，並允諾給予報酬。

    兩人遂透過LINE傳遞機密，史取得機密文件後，會把LINE的訊息刪除，再把機密文件透過「微信」等管道，交給中國情治人員「子華」，「子華」則交付史男逾150萬元台幣的報酬，史則每次給許男3萬至5萬元台幣報酬，合計20多萬元。

    據了解，許男交付的機密資料，除了台灣應對中共戰機擾台的方案，也包括IDF戰機裝掛構改後的雄風三型飛彈於戰場的運用等機密資料。另外，史男也亟思擴大吸收台灣現役軍官，2022年底還找以前的同學，蒐集台灣OH-58奇奧瓦戰搜（偵察）直升機等演習訓練，以及換裝等機密資訊，但並未成功。

    台中高分檢於去年8月搜索史的住處，查扣手機、筆電與隨身碟，並拘提傳喚許員到案，兩人被羈押後坦承犯行，之後史男10萬元交保，許員則持續羈押，台中高分檢依違反國安法與貪污治罪條例起訴。

    台中高分院審理後今天審結宣判，史姓飛官涉犯國安法、貪污治罪條例，分別判刑4月、2年2月徒刑，不法所得210萬元沒收，許男部分則移轉台中地院審理。#

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