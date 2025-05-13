獨留愛龜在公園曬太陽遭竊走 桃警調監視器逮到老翁

老翁疑以塑膠袋將象龜套住，再騎乘腳踏車匆忙離去。（記者黃政嘉翻攝）

2025/05/13 13:21

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區一名約45歲黃姓女子，6日將飼養的寵物蘇卡達象龜放在住家對面的新街溪河岸公園草地上活動、曬太陽後，就先行返家，不料傍晚回公園卻發現愛龜失蹤，僅剩綁在身上的定位器遺留現場，黃女焦急報案，警方調閱監視器後發現象龜疑遭63歲柯姓老翁竊取，至柯翁住處逮人，人贓俱獲，訊後依竊盜罪嫌函送桃園地檢署究辦。

黃女飼養象龜已15年，體重約8公斤，有飼養證書，平鎮警分局北勢派出所員警黃冠嘉與盧志偉受理報案後，立即調閱河岸公園周邊監視器畫面，發現一名頭髮蓬亂的老翁行跡可疑，疑似先將綁在象龜身上的定位器與聯絡資訊的標牌拆除並棄置一旁，隨後竟以塑膠袋將象龜套住，再騎乘腳踏車匆忙離去。

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儘管監視畫面中的腳踏車未具明顯特徵，難以立即確認老翁身份，警方仍沿逃逸動線追查，經多日訪查比對，鎖定老翁的住處，成功尋回失蹤多日的象龜，讓黃女鬆了一口氣。竊取象龜的63歲柯姓老翁，警方在訊後也依竊盜罪嫌函送桃園地檢署究辦。

據了解，嫌犯柯翁2020年曾在家飼養約164隻兔子，因環境髒亂造成鄰居困擾，桃市府動保處協助清理並將兔子送至合法單位，沒想到他竟再偷留2隻，至2022年又繁衍出80多隻，大量兔子在屋內跑跳，環境髒換不堪，市府便再次介入處理，而此回象龜警方竊取，警方已未在柯翁住處發現到兔子。

警方沿逃逸動線鍥追查，在老翁住處成功尋回的象龜。（記者黃政嘉翻攝）

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