機車後照鏡擦撞變互毆 台北2騎士重慶北路追到林森北路

雙方丟下機車道一旁人行道上互毆。（取自社會事新聞影音）

2025/05/13 11:46

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市成姓、張姓機車騎士在街頭疑因車多擁擠導致後照鏡擦撞。但兩人認知有落差，成姓騎士認為車體無損傷，於是繼續行駛；張姓騎士認為發生車禍應於現場報警處理，見對方騎車離去，氣得追上去理論，雙方停等紅燈時一言不合當街推擠拉扯，還到一旁人行道互毆，鬧到員警來制止。影片還在網路上流傳引起熱議。

台北市警中正一分局忠孝東路派出所在昨天早上7時28分接獲報案，民眾報案聲稱在市民大道、林森北路口附近有人發生行車糾紛，2名機車騎士當街互毆。

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員警趕到現場釐清狀況，原來成姓、張姓騎士先於市民大道一段、重慶北路口發生追撞及後照鏡擦撞，成認為車體無損傷故不追究繼續行駛，但張認為已發生車禍應於現場報警處理，張見到成離去，氣得騎車追至市民、林森路口，並於該路口停等紅燈時發生口角及肢體衝突。

警方說，雖然員警到場時雙方已分開，外表無明顯傷勢，且都表示暫不提告。不過警方認定雙方的行為已經違反社會秩序維護法第87條第1項第2款「互相鬥毆者」，最終將雙方移送裁處。

中正一分局呼籲，民眾遇有車禍或行車糾紛，應向警方報案或檢具行車紀錄器提出檢舉，切勿一時的衝動訴諸暴力，如有任何違法情事，警方必定嚴加查辦。

雙方一言不合爆發肢體衝突。（取自社會事新聞影音）

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