警車撞BMW害無辜姐妹破相 高市警察局被判賠66萬

林家姐妹所開的黑色小客車遭警車和BMW車禍波及，車頭和駕駛座面目全非。（警方提供）

2025/05/13 11:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市旗山警分局陳姓警員開巡邏車執勤，發現轄區煙毒人口未戴安全帽，陳姓員警鳴笛追緝，在路口撞上闖紅燈、超速的BMW顏姓駕駛，顏被撞後重傷成植物人，車禍另波及一對開車行經該處的林姓姐妹，她們提出國賠告訴，法官判高市警察局應賠66萬餘元。

判決指出，陳男為旗山警分局杉林分駐所警員，2022年10月1日13時15分許，他開警備車載著黃姓警員，追緝一名未戴安全帽，滿臉通紅的煙毒嫌犯，開啟警示燈及警鳴器，行經山仙路24巷與台29線閃紅燈的交岔路口時，撞上超速及闖紅燈的BMW駕駛顏男，之後還追撞另一部由林姓女子所開轎車，造成5人受傷送醫。

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傷勢最重的顏，顱內出血及顱骨骨折、四肢癱瘓，經送醫救治仍因腦外傷後遺症，呈植物人狀態，完全仰賴他人照顧，顏和執勤的陳姓警員都被檢察官依過失重傷害罪起訴，但顏男已呈植物人，被法院裁定免訴。

陳姓警員辯稱，車禍時正在執行緊急任務，駛入路口前，有開啟警示燈及警鳴器，接近路口也有減速，有看左前方，發現連續2個路口均為紅燈，BMW轎車在2個紅燈外，已盡注意義務，沒有過失。

一、二審院審理後認為，警備車執行緊急任務有道路優先通行權，但未因此免除一般用路人所須負擔之注意義務，行經設有閃光紅燈號誌交岔路口時，自應注意車前狀況，隨時採取必要之安全措施，經事故鑑定，被告雖為肇事次因，但仍有過失，依過失傷害致人重傷罪判陳姓員警徒刑6月，得易科罰金，全案定讞。

由於受波及的林姓女子是職業軍人，車禍導致她面部嚴重受創，左臉留下一道14公分傷疤，手、腳也都有多處醜樣疤痕，醫生評估至少要經過各種雷射治療20次才能修復，林女認為她破相後導致無法勝任部隊勤務，備受同袍排擠，還得去身心科求診，妹妹也因車禍無法久站、負重，生活及經濟狀況劇變，姐妹倆提出國賠99萬餘元。

高雄地方法院審理時，法官認為，陳姓員警執值過程中因過失造成林家姐妹受傷，依兩人受害程度計算，判高市警察局應賠66萬餘元，可上訴。

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